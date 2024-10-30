Зеленський просив ядерну зброю, а ЄС відчуває втому від війни: Фіцо дав інтерв'ю Скабєєвій (відео)

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, де серед іншого заявив, що війну в Україні можна було завершити ще у квітні 2022 року. А також сказав, що хоче приїхати до Москви у наступному році на святкування 9 травня.

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Україна нібито просила Європейський союз розмістити на своїй території ядерну зброю, однак союзники їй відмовили через "інстинкт самозбереження". Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Політик критично висловився щодо "плану перемоги" президента Володимира Зеленського.

"План перемоги не може полягати в тому, що хтось пропонує свою територію, наприклад, для розміщення ядерної зброї. Або хтось скаже: "Дайте мені ракети середньої і великої дальності і я застосую їх по цілях на території РФ". Людина, яка не бажає ескалації, не може всерйоз так думати. Якщо хтось хоче війни, то саме це він і буде говорити: "Дайте мені ядерну зброю на землі, дайте мені ракети великої та середньої дальності і ми застосуємо. Добре, що у ЄС залишається інстинкт самозбереження", — сказав словацький прем'єр.

За його словами, в країнах ЄС почали виразно відчувати втому від війни в Україні. В інтерв'ю він зауважив, що деякі лідери ЄС, надаючи Україні зброю та фінансову допомогу, прагнуть уникнути прямих втручань і відкрито відсторонюються від "конфлікту". Фіцо стверджує, що підтримка з боку ЄС має такий вигляд: "Ось вам зброя, ось вам гроші, воюйте, тільки не набридайте нам цим, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною".

Прем'єр також заявив, що "ті, хто підтримував цю війну від самого початку, не хочуть визнати помилку". Фіцо повторив наратив, який просуває президент РФ Володимир Путін, "що у квітні 2022 року на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні". Йдеться про так звану стамбульську угоду.

Крім того, Фіцо сказав, що був би радий приїхати до Москви на 9 травня.

"Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя закінчення Другої світової війни й насамперед — перемоги над фашизмом. Я відчуваю, що це мій особистий обов'язок", — заявив він.

Нагадаємо, 6 жовтня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що треба "запустити одну з ракет по Брюсселю", щоб європейські політики задумалися про наслідки надання далекобійного озброєння Україні для ударів углиб РФ.

7 жовтня словацький прем'єр заявив, що війна в Україні триває лише тому, що західні лідери прагнуть "поставити росіян на коліна".