Словацкий премьер-министр Роберт Фицо дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой, где среди прочего заявил, что войну в Украине можно было завершить еще в апреле 2022 года. А также сказал, что хочет приехать в Москву в следующем году на празднование 9 мая.

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Украина якобы просила Европейский союз разместить на своей территории ядерное оружие, однако союзники ей отказали из-за "инстинкта самосохранения". Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Политик критически высказался относительно "плана победы" президента Владимира Зеленского.

"План победы не может заключаться в том, что кто-то предлагает свою территорию, например, для размещения ядерного оружия. Или кто-то скажет: "Дайте мне ракеты средней и большой дальности и я применю их по целям на территории РФ". Человек, который не желает эскалации, не может всерьез так думать. Если кто-то хочет войны, то именно это он и будет говорить: "Дайте мне ядерное оружие на земле, дайте мне ракеты большой и средней дальности и мы применим. Хорошо, что у ЕС остается инстинкт самосохранения", — сказал словацкий премьер.

По его словам, в странах ЕС начали отчетливо чувствовать усталость от войны в Украине. В интервью он отметил, что некоторые лидеры ЕС, предоставляя Украине оружие и финансовую помощь, стремятся избежать прямых вмешательств и открыто отстраняются от "конфликта". Фицо утверждает, что поддержка со стороны ЕС выглядит так: "Вот вам оружие, вот вам деньги, воюйте, только не надоедайте нам этим, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной".

Премьер также заявил, что "те, кто поддерживал эту войну с самого начала, не хотят признать ошибку". Фицо повторил нарратив, который продвигает президент РФ Владимир Путин, "что в апреле 2022 года на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне". Речь идет о так называемом стамбульском соглашении.

Кроме того, Фицо сказал, что был бы рад приехать в Москву на 9 мая.

"Я сочту за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего — победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг", — заявил он.

Напомним, 6 октября премьер-министр Словакии Робер Фицо сказал, что надо"запустить одну из ракет по Брюсселю", чтобы европейские политики задумались о последствиях предоставления дальнобойного вооружения Украине для ударов вглубь РФ.

7 октября словацкий премьер заявил, что война в Украине продолжается только потому, что западные лидеры стремятся "поставить россиян на колени".