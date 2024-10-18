Сыграть в "русскую рулетку": может ли Украина вернуть ядерное оружие и как это изменит будущее войны

Киев отказался от третьего по размеру ядерного арсенала в мире, но это не спасло от нападения РФ. Украина теряет города на Донбассе, а НАТО лишь обещает вступление. Фокус узнал, поможет ли оружие массового поражения сохранить государство.

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе 17 октября рассказал, как обсуждал вступление Украины в НАТО с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во время диалога украинский лидер напомнил Трампу об отказе Киева от ядерного оружия в 1990-е годы.

Украина отказалась от третьего по размеру ядерного арсенала в мире, доверившись силе Будапештского меморандума. Документ подписали 5 декабря 1994 года президенты Украины, России и США Леонид Кучма, Борис Ельцин и Билл Клинтон, а также британский премьер Джон Мейджор. Вашингтон вел Киев к этому шагу три года, взамен Украине обещали помочь в случае нападения.

Зеленский прямо сказал Трампу, что Будапештский меморандум не действует. Документ не защитил Украину от российской агрессии после ее отказа от ядерного оружия.

Будапештский меморандум подписали три президента

"Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна — Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна — Украина. Кто сегодня воюет? Украина. У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие, тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО на сегодня мы не знаем действенных альянсов", — акцентировал он внимание.

Украина имеет свои справедливые аргументы, ответил Зеленскому Дональд Трамп. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на анонимного украинского чиновника позднее написал, что в Киеве якобы могут "за несколько недель" изготовить ядерную бомбу. Украина не будет мириться со вторым походом оккупантов на Киев и восстановит ядерный арсенал.

Позже советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал данные Bild "глупостью". Иногда трудно различить, где сведения от автора материала, журналиста Юлиана Репке, а где — российская пропаганда.

В этот же день на следующей пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский отметил, что Украина не собирается восстанавливать ядерный арсенал. Киев пошел на Будапештский меморандум, рассчитывая на гарантии безопасности от подписантов, но большая война по инициативе РФ все же началась.

"Это не очень хороший зонтик для нашей безопасности. Вот почему я сказал, что у меня нет альтернативы, кроме НАТО. Это был мой сигнал. Но мы не создаем ядерное оружие", — заверил глава государства.

Рютте в ответ пообещал, что Украина "будет в НАТО", а до этого момента Запад сделает все для ее победы.

Выживание нации или новая эскалация: реакция мира на ядерное оружие Украины

После начала полномасштабного вторжения России мир почти перестал воспринимать всерьез международное право. Будапештский меморандум утратил актуальность и в новых условиях Украине приходится самостоятельно сохранять собственную нацию, рассуждает в беседе с Фокусом заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Россия ставит цель уничтожить украинцев, нам следует принимать любые меры. Приходится выходить за рамки международного права, ведь Москва его фактически нейтрализовала. Украина вправе говорить как о вступлении в НАТО, так и о создании ядерного оружия. На кону вопрос выживания", — комментирует аналитик.

Если бы Франция, Германия или другая западная страна оказалась в схожей с Украиной ситуации, вряд ли бы ее власти занимались морализаторством, добавил Самусь.

"Ядерное оружие — не магия, а конкретный инструмент. Почему-то его превратили в странную конструкцию: одни страны вправе иметь такое оружие, а другие — нет. Пояснить это никто не может, но "ядерный клуб" сформировали", — замечает эксперт.

Кроме так называемого легального пула ядерных государств существует и нелегальный. Израиль не признает наличие ядерного оружия, но по оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, государство имеет около 90 ядерных боеголовок. Такого объема хватит, чтобы вызвать крупную катастрофу и нанести разрушительный ущерб.

К "нелегальному" ядерному клубу Самусь относит Северную Корею, Индию и Пакистан. Все они обеспечивают собственную безопасность и продолжают развиваться. Не стоит надеяться, что Запад поможет Украине получить тайно ядерное оружие, ведь сейчас речь не идет даже о приглашении в НАТО, требующее лишь политической воли, добавляет аналитик.

"Говорить о передаче ядерного арсенала абсолютно бессмысленно из-за боязни эскалации конфликта с РФ. Глобальные ошибки в сфере безопасности Запад не исправляет, они тянутся с 2008 года, когда РФ напала на Грузию, а в 2014-м аннексирована украинский Крым", — замечает он.

"Русская рулетка" с ядерной боеголовкой

Каждая крылатая или баллистическая ракета, выпущенная агрессором по Украине, является носителем ядерного оружия. Невозможно гарантировать, что во время волн обстрелов не летит ядерная боеголовка, напоминает Самусь.

"Почему мы то же самое не можем делать? В одной из наших ракет может быть ядерный носитель. Сомневаюсь, что в Кремле захотят играть в такую русскую рулетку. Системы ПВО у агрессора слабее украинских: нефтяные заводы и склады с боеприпасами не защищены. Вариант исчезновения Москвы или Санкт-Петербурга вряд ли устроит Путина", — подчеркивает он.

Киеву, по словам эксперта, нужно просчитать последствия создания ядерного потенциала и поддержат ли это союзники. Венгерский премьер Виктор Орбан уже сказал, что во время переговоров с Зеленским на саммите Евросоюа он не увидел желание Украины стать ядерной державой.

"Но такая возможность пугает. Существующий или несуществующий украинский план вызывает панику в Европе. Спецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть подобная стратегия", — отметил Орбан.

Самусь отмечает, что, если Украину пригласят в НАТО, столь радикальная мера не потребуется. В противном случае, ядерное оружие — единственный способ сохранить украинскую нацию.

Напомним, Штаты решили улучшить авиабазу "Кечкемет" в Венгрии в рамках Европейской оборонной инициативы. На базе хотят размещать истребители F-15 Eagle, способные нести ядерные гравитационные бомбы B61-12, самолеты A-10 Warthog и транспортные C-5 Galaxy.

Президент США Джо Байден ранее заявлял о готовности начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросу ядерной безопасности. В России считают такие переговоры "не более полезными, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945 году".