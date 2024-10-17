США намерены разместить в Венгрии ядерное оружие: слухи или реальный сценарий

Поводом для сообщений об этом стал факт модернизации авиабазы "Кечкемет", где будут размещена тактическая авиация, которая способна нести ядерно вооружение. Однако западные журналисты упустили важную деталь.

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Соединенные Штаты начали модернизацию авиабазы "Кечкемет" в Венгрии в рамках Европейской оборонной инициативы. Цель проекта — подготовить базу к размещению тактических истребителей и стратегических транспортных самолетов, способных выполнять миссии НАТО, что связано с усилением напряженности в отношениях с Россией. Об этом пишет британская The Telegraph.

В ходе модернизации авиабазы планируется строительство перрона для истребителей, параллельной рулежной дорожки, нового освещения и инфраструктуры для доставки грузов. Особое внимание уделено возможности размещения истребителей F-15 Eagle, которые способны нести ядерные гравитационные бомбы B61-12, а также самолетов A-10 Warthog и транспортных C-5 Galaxy.

Истребители F-15 и F-16 уже использовались ВВС США на базе Кечкемет во время учений, однако сейчас планируется подготовка базы для постоянного базирования этих самолетов. Авторы материала подчеркнули, что ранее аналогичные действия были предприняты в Великобритании, где США намерены разместить ядерное оружие впервые за 15 лет.

Спутниковый снимок авиабазы "Кечкемет" в Венгрии Фото: The Telegraph

Противоречия в сообщениях

Между тем обозреватели издания Defense Express считают, что информация о намерениях американцев разместить в Венгрии ядерное оружие, скорее всего, не соответствует действительности.

По мнению аналитиков, выводы британских журналистов основывались на том факте, что F-15 способен нести гравитационніе ядерные бомбы B61-12, которые будут размещены на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. Издание связало это с общей стратегией сдерживания России, предполагая, что США могут полагаться на собственные ядерные возможности в Европе.

Однако следует учитывать, что модернизация авиабазы "Кечкемет" ограничивается относительно небольшим масштабом. Работы включают строительство стоянки для самолетов тактической авиации, обновление освещения и улучшение подъездных путей, что оценивается в 22 миллиона долларов.

Но важным моментом является то, что планы по строительству объектов для хранения тактических ядерных боеприпасов на базе не заявлены. А отсутствие такого пункта четко указывает на то, что разговоры о размещении ядерного оружия на этой базе, вероятно, преждевременны.

"Так как строить такой элемент инфраструктуры на венгерской авиабазе "Кечкемет" планы пока не заявляются, то именно это и дает основания для предположений, что заключение о возможном размещении там тактического ядерного оружия – мягко говоря поспешно" — подытожили в Defense Express.

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