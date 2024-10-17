США мають намір розмістити в Угорщині ядерну зброю: чутки чи реальний сценарій

Приводом для повідомлень про це став факт модернізації авіабази "Кечкемет", де буде розміщена тактична авіація, яка здатна нести ядерне озброєння. Однак західні журналісти загубили важливу деталь.

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Сполучені Штати почали модернізацію авіабази "Кечкемет" в Угорщині в межах Європейської оборонної ініціативи. Мета проєкту — підготувати базу до розміщення тактичних винищувачів і стратегічних транспортних літаків, здатних виконувати місії НАТО, що пов'язано з посиленням напруженості у відносинах із Росією. Про це пише британська The Telegraph.

Під час модернізації авіабази планується будівництво перону для винищувачів, паралельної руліжної доріжки, нового освітлення та інфраструктури для доставлення вантажів. Особливу увагу приділено можливості розміщення винищувачів F-15 Eagle, які здатні нести ядерні гравітаційні бомби B61-12, а також літаків A-10 Warthog і транспортних C-5 Galaxy.

Винищувачі F-15 і F-16 вже використовувалися ВПС США на базі "Кечкемет" під час навчань, проте зараз планується підготовка бази для постійного базування цих літаків. Автори матеріалу підкреслили, що раніше аналогічні дії були зроблені у Великобританії, де США мають намір розмістити ядерну зброю вперше за 15 років.

Супутниковий знімок авіабази "Кечкемет" в Угорщині Фото: The Telegraph

Суперечність в повідомленнях

Тим часом оглядачі видання Defense Express вважають, що інформація про наміри американців розмістити в Угорщині ядерну зброю, найімовірніше, не відповідає дійсності.

На думку аналітиків, висновки британських журналістів ґрунтувалися на тому факті, що F-15 здатний нести гравітаційні ядерні бомби B61-12, які будуть розміщені на авіабазі Лейкенхіт у Великій Британії. Видання пов'язало це із загальною стратегією стримування Росії, припускаючи, що США можуть покладатися на власні ядерні можливості в Європі.

Однак слід враховувати, що модернізація авіабази "Кечкемет" обмежується відносно невеликим масштабом. Роботи включають будівництво стоянки для літаків тактичної авіації, оновлення освітлення та поліпшення під'їзних шляхів, що оцінюється у 22 мільйони доларів.

Але важливим моментом є те, що плани з будівництва об'єктів для зберігання тактичних ядерних боєприпасів на базі не заявлені. А відсутність такого пункту чітко вказує на те, що розмови про розміщення ядерної зброї на цій базі, ймовірно, передчасні.

"Оскільки будувати такий елемент інфраструктури на угорській авіабазі "Кечкемет" планів поки що не заявляють, то саме це і дає підстави для припущень, що висновок про можливе розміщення там тактичної ядерної зброї — м'яко кажучи, поспішний", — підсумували в Defense Express.

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