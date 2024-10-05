Шантаж більше не працює: Європу особливо не лякають ядерні "червоні лінії" Путіна

Західні лідери вважають, що глава Кремля став схожим на хлопчика, який "занадто часто плакав про ядерну зброю".

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Останніми тижнями Кремль посилив риторику ядерних погроз, спрямованих проти західних країн у контексті триваючої війни в Україні. І хоча російський президент Володимир Путін продовжує погрожувати ядерною зброєю на тлі побоювань щодо можливих ударів по РФ західним озброєнням, хвилювань із цього приводу в Європі дедалі менше. Про це йдеться в матеріалі Time.

Один з останніх епізодів стався у вересні, коли високопоставлені російські чиновники озвучили конкретні погрози на адресу європейських міст. Наприклад, спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що російська міжконтинентальна балістична ракета може досягти Страсбурга менш ніж за чотири хвилини.

"Громадяни європейських країн хочуть, щоб війна прийшла в їхній дім? Те, до чого закликає Європарламент, веде до світової війни з використанням ядерної зброї", — написав політик у соцмережах.

Ця заява наступила за резолюцією Європарламенту, що закликає надати Україні озброєння для ударів по російських цілях.

Реакція західних лідерів на ядерні загрози

Попри серйозність заяв, реакція європейських лідерів була більш ніж стриманою. Голова Європейського парламенту Роберта Метсола назвала це "типовою реакцією" з боку Москви. А данський прем'єр-міністр Метте Фредеріксен підкреслив, що не можна дозволяти Росії диктувати свої умови за допомогою погроз.

"Страх і лідерство не йдуть рука об руку. Єдина червона лінія, яку я бачу в цій війні, вже була перетнута, коли вони напали на Україну", — сказав він.

Для багатьох західних політиків, включно з Фредеріксеном, риторика Володимира Путіна з ядерних питань уже втратила свою силу, і вони більше не сприймають її як інструмент стримування. Автори матеріалу зазначили, що для багатьох із них Путін "став схожим на хлопчика, який занадто часто плакав про ядерну зброю".

Зміна ядерної доктрини РФ

Нагадаємо, незабаром після погроз Володіна, Володимир Путін заявив про необхідність переглянути російську ядерну доктрину. У рамках цих змін Росія може використовувати ядерну зброю у відповідь на великомасштабні атаки, навіть якщо вони матимуть неядерний характер.

Ця зміна викликала нову хвилю дебатів у західних країнах, однак, на думку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, такі погрози не справлять реального впливу на світову спільноту.

"Крім ядерного шантажу у РФ більше немає нічого, ніяких інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють", — заявив Єрмак.

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