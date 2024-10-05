Шантаж больше не работает: Европу особо не пугают ядерные "красные линии" Путина

Западные лидеры считают, что глава Кремля стал походить на мальчика, который "слишком часто плакал о ядерном оружии".

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В последние недели Кремль усилил риторику ядерных угроз, направленных против западных стран в контексте продолжающейся войны в Украине. И хотя российский президент Владимир Путин продолжает угрожать ядерным оружием на фоне опасений возможных ударов по РФ западным вооружением, волнений по этому поводу в Европе все меньше. Об этом говорится в материале Time.

Один из последних эпизодов произошел в сентябре, когда высокопоставленные российские чиновники озвучили конкретные угрозы в адрес европейских городов. Например, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета может достичь Страсбурга менее чем за четыре минуты.

"Граждане европейских стран хотят, чтобы война пришла в их дом? То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия", — написал политик в соцсетях.

Это заявление последовало за резолюцией Европарламента, призывающей предоставить Украине вооружения для ударов по российским целям.

Реакция западных лидеров на ядерные угрозы

Несмотря на серьезность заявлений, реакция европейских лидеров была более чем сдержанной. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола назвала это "типичной реакцией" со стороны России. А датский премьер-министр Метте Фредериксен подчеркнул, что нельзя позволять России диктовать свои условия посредством угроз.

"Страх и лидерство не идут рука об руку. Единственная красная линия, которую я вижу в этой войне, уже была пересечена, когда они напали на Украину", — сказал он.

Для многих западных политиков, включая Фредериксена, риторика Владимира Путина по ядерным вопросам уже утратила свою силу, и они больше не воспринимают ее как инструмент сдерживания. Авторы материала отметили, что для многих из них Путин "стал походить на мальчика, который слишком часто плакал о ядерном оружии".

Изменение ядерной доктрины РФ

Напомним, вскоре после угроз Володина, Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть российскую ядерную доктрину. В рамках этих изменений Россия может использовать ядерное оружие в ответ на крупномасштабные атаки, даже если они будут носить неядерный характер.

Это изменение вызвало новую волну дебатов в западных странах, однако, по мнению Андрея Ермака, руководителя Офиса президента Украины, подобные угрозы не окажут реального воздействия на мировое сообщество.

"Кроме ядерного шантажа у РФ больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают", — заявил Ермак.

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