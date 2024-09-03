Ядерный удар от России: зачем Путин меняет доктрину по применению сокрушительного оружия

Москва намерена изменить свою ядерную доктрину на основе анализа "СВО" и "эскалационного курса" Запада, заявляют в росМИДе. Почему в РФ решили именно сейчас перекроить документ, и как это в дальнейшем может повлиять на ход российско-украинской войны, выяснял Фокус.

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"Эта работа сейчас находится в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая, в частности, обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО", — отметил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он также подчеркнул, что "сейчас идет процесс доведения соответствующего документа", однако добавил, что о конкретных сроках его завершения говорить пока рано.

"Время завершения этой работы — вопрос достаточно непростой, с учетом того, что речь идет о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности", — аргументировал Рябков.

По его словам, внешнеполитическая обстановка серьезно обостряется из-за действий США и их союзников, и Москва непрерывно анализирует, насколько ее документы в сфере ядерного сдерживания соответствуют новым вызовам.

Напомним, недавно New York Times сообщала о том, что Джо Байден утвердил засекреченный план ядерной стратегии. По информации издания, план, среди прочего, имеет целью подготовить Соединенные Штаты к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи. Ожидается, что уже незасекреченное тематическое сообщение для Конгресса о пересмотре ядерной стратегии будет отправлено до того, как Байден покинет президентский пост в январе 2025 года.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, предполагают, что заявления рос чиновников по изменению ядерной доктрины РФ в большей степени связаны как раз с грядущими выборами президента США, а не с планами Кремля в войне с Украиной.

Почему ядерная доктрина россиян является "филькиной грамотой"

В частности, политолог Александр Кочетков в разговоре с Фокусом отмечает: "Прежде всего, следует отметить, что доктрина — это документ, на который опираются в сфере ядерной безопасности цивилизованные демократические страны, такие, например, как США. Доктрина предусматривает то, в каких условиях можно применять ядерное оружие, в каком объеме и так далее. В России этого всего нет, поскольку все решения принимает один сумасшедший в Кремле, которого поддерживает его окружение. То есть, они могут написать в своей обновленной доктрине, что отменяют закон всемирного тяготения, что, конечно же, на закон тяготения никак не повлияет".

"Они еще несколько лет назад должны были бы применить ядерное оружие, но они этого не делают. Не делают они этого и после начала Курской операции", — эксперт Фото: Getty Images

Подчеркнув, что россияне переделывают уже четвертую по счету ядерную доктрину, эксперт констатировал: "И каждый раз, что-то там постоянно переделывая, они сообщают миру о том, что вроде бы усиливают свои нормы применения стратегического и тактического ядерного оружия. Но, знаете, на самом деле, все эти заявления, в частности, Рябкова — это дипломатический вариант всего того, что систематически в соцсетях пишет Медведев, обещая всех и вся сравнять с землей. Кстати, заявляя об изменении доктрины, каких-то указов по своему Министерству обороны они не меняют, что тоже о многом говорит".

В очередной раз поднимая ядерную тематику Рябков, убежден политолог, имел в виду то, что РФ имеет право применить ядерное оружие в случае, если идет захват территории России. "Но фишка в том, что этот захват идет уже давно, ведь они не контролируют часть Запорожской и Херсонской областей, которые они присвоили себе на конституционном уровне. То есть, по их логике, ВСУ захватили эти "их" территории, а значит — они еще несколько лет назад должны были бы применить ядерное оружие, но они этого не делают. Не делают они этого и после начала Курской операции", — отмечает Александр Кочетков.

Заявления заместителя главы Министерства иностранных дел РФ эксперт называет хроническими страшилками РФ, поскольку то, что в них написано на бумаге никоим образом не подкрепляется соответствующими действиями.

"Например, россияне не проводят никаких испытаний ядерного оружия под землей и тому подобное. То есть, РФ, и слава Богу, не делает абсолютного ничего того, что является маркером готовности к применению ядерного оружия. А писать они могут, что угодно — бумага все выдержит", — заключает Александр Кочетков.

Американская тень в ядерной риторике РФ

В свою очередь, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Заявление заместителя Лаврова об изменении ядерной доктрины РФ является ничем иным, как очередным раундом ядерного шантажа со стороны Российской Федерации. Подобного рода заявления наглядно демонстрируют, что никаких других инструментов влияния, как на Украину, так и на Запад, кроме военных действий и ядерного шантажа у РФ уже не осталось".

Эксперт: "Все решения принимает один сумасшедший в Кремле, которого поддерживает его окружение" Фото: Getty Images

Напомнив о том, что в свое время россияне отказались от советского принципа не применять ядерное оружие первыми, эксперт добавил: "Этот принцип был одним из элементов ядерного сдерживания и ядерной безопасности в мире. РФ в свое время все изменила, но, давайте, посмотрим, что было дальше. А дальше было, среди прочего то, что когда Украина наносила удары по территории РФ, было как минимум несколько моментов, которые четко соответствовали ядерной доктрине РФ для применения ядерного оружия. Речь идет об ударах по ядерной военной инфраструктуре, сбитии и уничтожении на базе в "Энгельсе" самолетов стратегической авиации РФ. То есть, основания были, но действий не было. Это все говорит о том, что в доктрине может быть написано что угодно, но вопрос заключается в том, применит ядерное оружие страна или нет. У меня, например, есть большие сомнения, что Россия это сделает".

Одним из объяснений того, почему РФ не прибегнет к применению ядерного оружия Александр Леонов считает наличие консенсуса по этому поводу между Западом с одной стороны и Глобальным Югом в лице Индии и Китая, с другой. По словам политолога, Пекин и Нью-Дели предельно жестко провели перед РФ красные линии по неприменению ею ядерного оружия на что Россия "просто вынуждена считаться". Собственно, поэтому, убежден эксперт, "ядерные" заявления российских чиновников являются попыткой хоть как-то влиять на Запад.

Кроме того, эксперт предполагает, что заявления Рябкова являются определенным пасом Трампу, который критикует Байдена за то, что, мол, его политика может привести к Третьей мировой войне.

Собственно, одной из причин, почему США не предоставляют Украине разрешения бить вглубь российской территории, по мнению эксперта, является то, что Трамп сделал эту тему элементом своей предвыборной кампании и в Белом доме ему не хотят подыгрывать. Поэтому, констатирует Александр Леонов, одной из прикладных задач, которые ставит Москва, применяя фактически тактику ядерного шантажа, является попытка как-то повлиять на избирательную кампанию в Соединенных Штатах, но это — "максимум, на который Россия сегодня способна".