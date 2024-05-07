Россия применяет ядерный шантаж, чтобы Украина не била западным оружием по тылу в РФ, — ISW

По мнению американских аналитиков, Россия вряд ли применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-либо еще.

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Россия активизирует угрозы применения тактического ядерного оружия для того, чтобы заставить западных лидеров ограничить военную поддержку Украины, а также добиться запрета на использование западного вооружения для ударов по военным объектам на территории РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 6 мая 2024 года.

"Российские официальные лица, вероятно, используют информационную операцию о ядерном оружии, чтобы отговорить западных партнеров Украины от предоставления дополнительной военной поддержки и напугать западных политиков, чтобы они не позволили украинским войскам использовать предоставленные Западом системы для атак на законные военные объекты в России", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что таким образом россияне активизируют кампанию рефлексивного контроля, который является ключевым элементом российского инструментария гибридной войны — это тактика, которая опирается на формирование противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы противник добровольно совершил действия, выгодные России. Нынешнее возобновление ядерной риторики, по мнению аналитиков, совпадает с неизбежным прибытием западного оружия в Украину.

"Российские войска участвуют в обычных ядерных учениях в рамках этой более широкой информационной операции по ядерной риторике, но ISW продолжает оценивать, что Россия вряд ли применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-либо еще", — говорится в отчете.

Напомним, в отчете от 5 мая аналитики Института изучения войны сообщили, что вооруженные силы Российской Федерации готовятся к атакам на Белгородско-Харьковском направлении. Для этого противник формирует Северную группировку войск из подразделений Ленинградского военного округа.

3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что в случае атаки на Крым, и в частности, на Крымский мост, Москва намерена нанести "удар возмездия, который будет сокрушительным".