Оккупированная Херсонская и Запорожская области остались без электричества

Украинские журналисты сообщают, что в Херсонской области также отсутствует водоснабжение и мобильная связь.

Оккупированный российской армией Херсон остался без электричества. Также обесточена захваченная Новая Каховка Херсонской области и населенные пункты в Запорожской области, в частности Мелитополь. Об этом пишет российское издание "РБК" со ссылкой на оккупационные администрации в регионах.

Корреспонденты украинского издания "Суспільне" сообщают, что на территории всей Херсонской области отсутствует электричество и водоснабжение. Кроме того, на большей части региона нет мобильной связи.

Напомним, мэр Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов рассказал, что из-за действий российских войск в городе нет света и воды. Местные рассказывают, что ВС РФ специально подожгли лес в окрестностях населенного пункта, что и привело к отключению электричества.

25 августа издание The Guardian сообщало, что Россия разработала план отключения Запорожской АЭС от украинской энергосистемы. По словам представителя компании "Энергоатом" Петра Котина, отключение АЭС повысит риск катастрофического сбоя станции, потому что она будет зависеть от одного источника электроэнергии для охлаждения реакторов.