Окупована Херсонська та Запорізька області залишилися без електрики

Українські журналісти повідомляють, що в Херсонській області також відсутнє водопостачання і мобільний зв'язок.

Окупований російською армією Херсон залишився без електрики. Також знеструмлено захоплену Нову Каховку Херсонської області та населені пункти в Запорізькій області, зокрема Мелітополь. Про це пише російське видання "РБК" із посиланням на окупаційні адміністрації в регіонах.

Кореспонденти українського видання "Суспільне" повідомляють, що на території всієї Херсонської області відсутня електрика та водопостачання. Крім того, на більшій частині регіону немає мобільного зв'язку.

Нагадаємо, мер Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов розповів, що через дії російських військ у місті немає світла та води. Місцеві розповідають, що ЗС РФ спеціально підпалили ліс на околицях населеного пункту, що й призвело до відключення електрики.

25 серпня видання The Guardian повідомляло, що Росія розробила план відключення Запорізької АЕС від української енергосистеми. За словами представника компанії "Енергоатом" Петра Котіна, відключення АЕС підвищить ризик катастрофічного збою станції, тому що вона залежатиме від одного джерела електроенергії для охолодження реакторів.