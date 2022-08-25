РФ розробила план відключення Запорізької АЕС від української енергосистеми, — The Guardian

Відключення ЗАЕС підвищить ризик катастрофічного збою станції, оскільки вона залежатиме від одного джерела електроенергії для охолодження реакторів.

Росія розробила докладний план щодо відключення Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі від енергосистеми України. Це може призвести до катастрофічної відмови її систем охолодження. Про це пише британське видання The Guardian.

Виконувач обов'язків директора енергетичної компанії "Енергоатом" Петро Котін розповів, що російські інженери розробили план перемикання ЗАЕС на випадок, якщо бойові дії призведуть до розриву ліній електропередач, що залишилися.

"Вони представили план працівникам заводу, а робітники його представили нам. Попередньою умовою для цього плану було серйозне пошкодження всіх ліній, які з'єднують Запорізьку АЕС з українською системою", — розповів він.

За його словами, російські війська почали обстрілювати об'єкт, щоб розірвати електропередачі.

Крім того, Петро Котін розповів, що електропостачання станції вже перебуває у критичній ситуації: три з чотирьох основних ліній, що з'єднують її з енергосистемою України, були пошкоджені під час війни, а дві з трьох резервних ліній, що з'єднують її зі звичайною електростанцією, також вийшли з ладу.

Загроза здійснення російського плану

План Росії повністю відключити ЗАЕС від української енергосистеми підвищить ризик катастрофічного збою станції, бо вона залежатиме від одного джерела електроенергії для охолодження реакторів.

"Не можна просто відразу переключитися з однієї системи на іншу, треба вимкнути все з одного боку, а потім починати перемикатися з іншого боку", — розповів голова "Енергоатому".

Під час перемикання між мережевими системами Запорізька АЕС залежатиме лише від резервного дизельного генератора. Якщо він вийде з ладу, то за півтори години без електрики реактори досягали небезпечної температури.

"Під час цього відключення станцію не буде підключено до жодного джерела живлення, і в цьому причина небезпеки. Якщо ви не зможете забезпечити охолодження протягом півтори години, то ви вже будете плавитися", — додав Котін.

Нагадаємо, 23 серпня в "Енергоатомі" розповіли, що ЗС РФ стягують на ЗАЕС ще більше техніки. Також на об'єкті збільшили кількість російських військових, деякі з них ходять у масках.

21 серпня український парамедик повідомив, що росіян, які перебували на ЗАЕС, забрали до лікарні з ознаками променевої хвороби. Самі окупанти говорять про хімічне отруєння.

Раніше, 9 серпня Петро Котін заявляв, що Росія розпочала підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми. Причиною такого кроку чиновник називає те, що ЗС РФ нещодавно пошкодили три з чотирьох ліній зв'язку з АЕС, через що зріс ризик виникнення аварії.