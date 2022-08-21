Росіян, котрі перебували на ЗАЕС, забрали до лікарні з ознаками променевої хвороби

Самі окупанти говорять про хімічне отруєння.

Російських військових, котрі перебували на території Запорізької атомної станції, доправили до реанімації із симптомами променевої хвороби. Про це повідомив парамедик Богдан Бондаренко у своїх соцмережах.

Міністерство оборони РФ заявило, що російських військових з Енергодара 31 липня доставили до військового шпиталю з ознаками сильного отруєння. А обстеження виявило в організмах наявність органічної отрути штучного походження. Наразі ж опромінені перебувають у реанімації. За словами українського парамедика, названі вище симптоми можуть свідчити про променеву хворобу.

"Росіяни, звісно, говорять про хімічне отруєння, але привезли поранених з атомної станції. Не кажучи взагалі про рівень довіри до російської інформації. Це щодо ботолуксину", — зазначає Бондаренко.

Зокрема парамедик нагадав, що приблизно в ті дні росіяни обстрілювали ЗАЕС. Український "Енергоатом" тоді заявив про можливий витік радіації зі станції.

"Зараз, поки не пізно, потрібно зробити все можливе, щоб отримати правдиву картину ситуації на станції. Треба негайно демілітаризувати станцію та віддати її під контроль ООН, МАГАТЕ чи іншої незалежної структури. Це питання виживання. Свідомого рівня можливостей міжнародних організацій, точніше їх рівня безпорадності, але іншого поки немає", — закликав Богдан Бондаренко та порівняв подібні дії з першими тижнями після вибуху на Чорнобильській АЕС у 1986.

Росіяни зайшли на територію ЗАЕС 4 березня 2022, коли окупували Енергодар. З того часу окупанти постійно обстрілюють енергоблоки та розмістили зброю всередині станції.

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