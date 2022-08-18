Метеорологи показали, як може поширюватися радіація у разі аварії на ЗАЕС (відео)

Модель, заснована на метеорологічних умовах станом на 15-18 серпня, демонструє, що під загрозою опиниться значна частина України, зокрема столиця, а також Білорусь, Польща та країни Балтії.

Вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та Національної академії наук України створили модель, яка показує, як можуть поширюватись радіоактивні домішки в атмосфері у разі аварії на Запорізькій АЕС. Під час створення моделі вони використовували метеорологічні умови за станом 15-18 серпня.

"Через неможливість визначення точних характеристик джерела викидів при гіпотетичній аварії на ЗАЕС результати чисельного моделювання слід інтерпретувати лише якісно та відносно", — наголосили автори моделі.

Їхні розрахунки показали, що найвищі значення концентрацій радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися на території України. Особливо вразливими стануть регіони, які розташовані в радіусі 50-100 км від джерела викиду. Значні концентрації радіонуклідів можуть досягти Києва. Крім цього радіоактивні домішки можуть долетіти до Білорусі, Польщі та країн Балтії.

"Наприкінці змодельованого періоду основним напрямом перенесення радіонуклідів є східний, внаслідок чого значні концентрації радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися над окупованими частинами Донецької та Луганської областей", — зазначили в Українському гідрометеорологічному інституті.

Раніше європейські експерти заявили, що обстріл російськими військовими Запорізької АЕС не призведе до глобальної ядерної катастрофи. Якщо ж аварія трапиться, від радіоактивного зараження постраждає лише Україна, вплив на європейські країни буде незначним.

Нагадаємо, 18 серпня в Міноборони РФ заявили про те, що можуть зупинити роботу ЗАЕС. Окупанти заявляють, що дбають про ядерну безпеку, при цьому вони опираються демілітаризації станції та прилеглих територій.