Торкнеться лише українців: у Європі не вірять у серйозність ситуації на ЗАЕС

Декілька європейських експертів з атомної енергетики зійшлися в думках, що пошкодження Запорізької АЕС стане катастрофою і трагедій лише для українців і практично нічого не змінить у Європі.

Європейські експерти-атомники вважають, що обстріл російськими військовими Запорізької АЕС не призведе до ядерної катастрофи. Або ж, якщо така станеться, її вплив на європейські країни буде незначним, пише Politico.

Так, президент Європейського ядерного товариства Леон Цизель вважає, що ризики від обстрілів ЗАЕС російськими військовими обмежені, оскільки реактори захищені бетоном завтовшки до 10 метрів. На його думку, лише шквал точкових повітряних бомбардувань зможе пробити стіни реактора.

"Атака на сховища відпрацьованого палива матиме обмежений ефект, оскільки будь-який викинутий радіоактивний матеріал переміщатиметься лише на відстань від 10 до 20 кілометрів", — сказав Цизель.

Схожу думку висловив і Джеймс Актон — керівник програми ядерної політики Фонду Карнегі.

"Обстріл не становить реальної небезпеки. Але вразливі системи охолодження станції. Тому правильна аналогія тут — Фукусіма, а не Чорнобиль", — наголосив Актон.

Додамо, що ризик розплавлення атомного реактора також оцінив і Цизель.

"Це буде трагедією для місцевих жителів, навіть якщо це не призведе до негайних жертв, але для нас у Європі це буде дуже незначна подія з погляду наслідків для здоров'я або чогось ще в житті", — сказав Цизель.

Нагадаємо, 11 серпня поблизу Запорізької АЕС помічений дим. За попередніми даними, російські війська розпочали черговий обстріл станції та прилеглої до неї території.

Фокус також писав, що пресслужба НАЕК "Енергоатом" заявила про пряму загрозу підриву російськими окупаційними військами Запорізької АЕС в Енергодарі. Керівництво компанії вказало на прямі заяви російської сторони щодо мінування важливих об'єктів на території ЗАЕС.