ЗС РФ погрожують підірвати Запорізьку АЕС, — Енергоатом

Загарбники, за даними компанії "Енергоатом", не приховують своїх планів і відкрито говорять про замінування ядерного об'єкту.

Російські окупаційні війська прямо заявляють про готовність підірвати Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зокрема керівництво енергогенерувальної компанії вирішило прокоментувати нещодавню заяву російського генерал-майора Валерія Васильєва — командира гарнізону ЗС РФ, який дислокується на Запорізькій АЕС.

Топофіцер військ РХБЗ відкрито визнав, що загарбники замінували важливі об'єкти на ЗАЕС і готові чинити опір українській армії, якщо вона спробує деокупувати Енергодар і ядерний об'єкт. Виступаючи перед своїми підлеглими, Валерій Васильєв також заявив, що на місці Запорізької АЕС буде "або російська земля або випалена пустеля".

"Ядерний тероризм у дії: р*шисти заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС. Росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати", — повідомляють у пресслужбі "Енергоатому", коментуючи заяву генерал-майора ЗС РФ.

У своїй публікації енергогенерувальна компанія також згадала нещодавню інформацію від Головного управління розвідки Міноборони України про те, що силовики знають про мінування ядерного об'єкта в окупованому Енергодарі.

Керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, коментуючи ситуацію із Запорізькою АЕС, попереджає, що атомна станція з'єднана з підконтрольною Україні територією лише однією лінією зв'язку. За його словами, ЗС РФ, здійснюючи обстріл стратегічного об'єкта, намагаються перебити всі комунікації ЗАЕС зі спільною українською енергосистемою.

Окремо Котін прокоментував прильоти російських снарядів поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива, оскільки ракети падали лише за 20 метрів від вмістилищ.

"Це дуже небезпечно. Якби снаряди потрапили в контейнери з відпрацьованим ядерним паливом, була б радіаційна аварія", — додав глава "Енергоатому".

Нагадаємо, 6 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що ЗС РФ замінували об'єкти Запорізької АЕС на випадок контрнаступу української армії. У ГУР Міноборони підтвердили дані журналістів і заявили, що російські окупанти цілеспрямовано вдаються до тактики терору, погрожуючи можливою ядерною катастрофою.

Пізніше підконтрольні окупантам новинні портали опублікували заяву начальника російського гарнізону на ЗАЕС Валерія Васильєва, який також повідомив про мінування об'єктів на Запорізькій АЕС.