Росія хоче відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми та знеструмити південь України, — Енергоатом

У НАЕК "Енергоатом" назвали артобстріли російськими військовими української АЕС актом ядерного тероризму.

Згідно із заявою в офіційному Telegram-каналі компанії "Енергоатом", росіяни ведуть артобстріли Запорізької АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, зруйнувати лінії електропередач, через які електроенергія надходить до енергосистеми України. В "Енергоатомі" попереджають, що такі дії окупантів призведуть до знеструмлення південних регіонів країни.

Якщо ЗС РФ продовжуватиме обстріл Запорізької АЕС, це може призвести до ядерної та радіаційної аварії на атомній електростанції, попереджають у компанії.

У заяві енергетичної компанії сказано, що Росія намагається перетворити Запорізьку АЕС на військову базу ядерних терористів. Представники "Росатому" хочуть від'єднати АЕС від енергосистеми України за допомогою дій російських військових.

Росіяни хочуть знищити інфраструктуру Запорізької АЕС, а також знеструмити станцію та запустити дизель-генератори всіх енергоблоків, щоб забезпечити охолодження ядерного палива в ядерних реакторах і басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива.

Також російські військові розміщують свою техніку, озброєння та вибухівку в машинних залах двох енергоблоків ЗАЕС — першому та другому. Так відбувається мінування енергоблоків найбільшої в Європі АЕС. Також відбувається мінування берегової лінії електростанції та берега Каховського водосховища. Подібні дії можуть призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої будуть відчутні не лише в Україні, а й у всій Європі, попереджають в "Енергоатомі".

Завадити розвитку такого сценарію можуть дії ООН і МАГАТЕ, а також міжнародна громадськість, які мають вплинути на Росію, щоб та вивела свої війська з території Запорізької АЕС.

Як уже писав Фокус, за словами представника ГУР МО України, мінування об'єктів критичної інфраструктури в Енергодарі говорить про те, що ЗС РФ продовжує тактику терору та "випаленої землі".

Фокус уже писав про те, що кілька днів тому російські війська завдали двох ударів по території ЗАЕС.

Також Фокус писав про те, що росіяни вже перетворюють Запорізьку атомну електростанцію на свою військову базу.