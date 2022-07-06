Росіяни перетворили Запорізьку АЕС на військову базу і використовують її як щит, — WSJ

Журналісти зазначають, що окупанти можуть безкарно обстрілювати з території підприємства позиції ЗСУ, не боячись отримати відповіді.

Російська армія перетворила найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію на військову базу поблизу фронту, пише The Wall Street Journal. Це загрожує величезному об'єкту та тисячам його співробітників.

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За словами робітників Запорізької АЕС, у березні після захоплення об'єкта понад 500 російських солдат розгорнули на його території батареї важкої артилерії та встановили протипіхотні міни вздовж водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів. Позиції української армії знаходяться буквально за кілька кілометрів від АЕС на протилежному березі Дніпра, проте ЗСУ не можуть атакувати окупантів, боячись пошкодити ядерні реактори.

[ + – ] Захопивши у березні АЕС, окупанти звезли сюди багато військової техніки.

За даними WSJ, у червні російські окупанти розмістили на АЕС РСЗВ "Смерч" і "Град", а також танки та бронетранспортери. Земля навколо станції порита траншеями. При цьому на АЕС знаходяться технічні фахівці російської державної корпорації "Росатом", вони облаштували свою базу в бункері, що охороняється, і кажуть, що прибули сюди для надання консультативної допомоги.

"Схоже, що це одна з тактик Росії — взяти об'єкт критично важливої інфраструктури та використовувати його як щит, — сказав колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк. — Ми не збираємося штурмувати станцію. Єдиний спосіб — оточити її, захопити прилеглі райони та попросити їх піти".

Чому ніхто не може гарантувати безпеку станції?

Співробітники станції та їхні сім'ї побоюються, що мілітаризація АЕС, яка росте, може призвести до нової ядерної катастрофи на території України. WSJ зазначає, що минулого тижня зі станції в МАГАТЕ вкотре на три дні перестали надходити дані моніторингу.

Минулого тижня українська державна енергетична компанія "Енергоатом" заявила, що російські війська загрожують осушити басейни охолодження. Окупанти підозрюють, що під водою бійці українського спротиву сховали зброю. Це може стати серйозною проблемою для АЕС, яка потребує постійного потоку очищеної води для охолодження реакторів.

МАГАТЕ, яке протягом кількох місяців безуспішно намагалося домовитися про проведення інспекції об'єкта, заявляє, що майже все те, що воно називає "сімома стовпами ядерної безпеки", на Запорізькій АЕС ігнорується. До цих вимог належать фізична цілісність будівлі, регулярний дистанційний моніторинг радіації та постійне надходження на об'єкт запасних частин, палива та витратних матеріалів.

Основний і безпосередній ризик становить персонал станції. За словами фахівців-ядерників, захоплення окупантами станції може призвести до того, що співробітники АЕС у стані стресу припустяться помилки або просто покинуть станцію у пошуках притулку на підконтрольній Україні території.

Як окупанти поводяться зі співробітниками станції?

Російські окупанти тримають у страху співробітників АЕС, деяких із них беруть у заручники, щоб потім вимагати викуп, пише WSJ. Наразі з 11 тис. співробітників у полоні перебувають понад 40 осіб.

Сім'ї заручників діляться у Viber фото викрадених співробітників та просять допомогти зібрати гроші на викуп. "Будь ласка, допоможіть мені", — написав у такій групі чоловік, поділившись фото, на яких видно, що він сильно побитий. Заручник повідомив, що окупанти готові його відпустити, якщо він збере 50 тисяч гривень викупу.

За словами робітників і місцевих жителів, за останні кілька тижнів кількість викрадень зросла. Окупанти раніше забирали тих, кого підозрювали у підтримці українських загонів самооборони. Тепер же заручником може стати будь-хто, причому останнім часом найчастіше забирають жінок.

"Окупанти мають ще одне важливе заняття — викрадення людей, — сказав Дмитро Орлов, мер найближчого міста Енергодара, з якого він утік після окупації. — Щодня ми отримуємо два або три повідомлення про нові викрадення. Людей викрадають масово".

За словами робітників і керівництва АЕС, викрадених б'ють, катують та відмовляють їм у їжі. У травні російські окупанти застрелили 53-річного ремонтника Сергія Швеця, якого звинуватили у передаванні інформації українським силам.

[ + – ] Окупанти обстріляли станцію, штурмуючи її, при цьому вони впевнені, що ЗСУ не чинитиме так само

"Не може бути радіаційної безпеки на атомній електростанції, чий персонал живе в окупованому місті, населення якого тероризується", — сказав Марк Железняк, професор японського Фукусімського інституту радіоактивності навколишнього середовища.

Нагадаємо, "Енергоатом" нещодавно заявив, що ЗС РФ готують серйозну провокацію на Запорізькій АЕС, щоб звинуватити українських атомників у зберіганні зброї та боєприпасів на території ядерного об'єкту. Захоплені в заручники атомники повинні на камеру зізнатися, що вони ще в березні скинули зброю і вибухівку в бетонні чаші охолоджувальних басейнів, які розташовані на станції.

Також військова розвідка України попереджала, що окупанти спровокували критичну ситуацію на ЗАЕС.