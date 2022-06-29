ЗС РФ готують провокацію зі зброєю і вибухівкою на Запорізькій АЕС, — "Енергоатом"

За даними нацкомпанії, дії окупантів на стратегічному об'єкті можуть загрожувати ядерній безпеці всього світу, а системи безпеки АЕС залишаться без охолодження.

ЗС РФ готують серйозну провокацію на Запорізькій АЕС, щоб звинуватити українських атомників у зберіганні зброї та боєприпасів на території ядерного об'єкту. Про це попереджає пресцентр НАЕК "Енергоатом".

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За даними відомства, російські військовослужбовці планують звинуватити атомників у зберіганні зброї на території ядерного об'єкту. Для організації провокації окупанти затримали кількох співробітників ЗАЕС і під тортурами намагаються отримати необхідні свідчення.

За задумом Кремля, як зазначають в "Енергоатомі", захоплені атомники повинні на камеру зізнатися в тому, що вони ще в березні скинули зброю і вибухівку в бетонні чаші охолоджувальних басейнів, які розташовані на станції.

"Під цим приводом окупанти наполягають на осушенні охолоджувальних басейнів — для перевірки його чаш і зупинки насосів, що подають воду на системи безпеки енергоблоків. Якщо це станеться — системи безпеки найбільшої в Європі АЕС залишаться без охолодження, що саме собою є серйозним порушенням і може загрожувати ядерній безпеці. До того ж, подібні роботи недоцільно проводити в теплу пору року через ризик перегріву та відмову обладнання", — попереджають в "Енергоатомі".

У компанії не заперечують, що під приводом проведення перевірки солдати ЗС РФ можуть самі скинути зброю або вибухівку в бетонні чаші для звинувачення в організації диверсії співробітників ЗАЕС чи військовослужбовців, які охороняли стратегічний об'єкт.

"Енергоатом" запевняє, що будь-яке озброєння та боєприпаси, які можуть знайти на території атомної станції, належать виключно ЗС РФ.

"Зброя окупантів, яку вони використовують для здійснення ядерного тероризму та загрози всьому світу новою страшною катастрофою", — підсумували в національній компанії.

[ + – ] ЗС РФ готують провокацію на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, раніше "Енергоатом" звинувачував керівника організації МАГАТЕ в підіграванні російським окупантам. Нацкомпанія вважала, що Міжнародна агенція з атомної енергії відправила своїх фахівців на Запорізьку АЕС з метою легітимізації захоплення атомного об'єкта.

Також військова розвідка України попереджала, що окупанти спровокували критичну ситуацію на ЗАЕС.