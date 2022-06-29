ВС РФ готовят провокацию с оружием и взрывчаткой на Запорожской АЭС, — "Энергоатом"

По данным нацкомпании, действия оккупантов на стратегическим объекте может угрожать ядерной безопасности всего мира, а системы безопасности АЭС останутся без охлаждения.

ВС РФ готовят серьезную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить украинских атомщиков в хранении оружия и боеприпасов на территории ядерного объекта. Об этом предупреждает пресс-центр НАЭК "Энергоатом".

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По данным ведомства, российские военнослужащие планируют обвинить атомщиков в хранении оружия на территории ядерного объекта. Для организации провокации оккупанты задержали нескольких сотрудников ЗАЭС и под пытками пытаются получить необходимые показания.

По задумке Кремля, как отмечают в "Энергоатоме", захваченные атомщики должны на камеру признаться в том, что они еще в марте сбросили оружие и взрывчатку в бетонные чаши охлаждающих бассейнов, которые расположены на станции.

"Под этим предлогом оккупанты настаивают на осушении охлаждающих бассейнов — для проверки его чаш и остановке насосов, подающих воду на системы безопасности энергоблоков. Если это произойдет — системы безопасности крупнейшей в Европе АЭС останутся без охлаждения, что само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. К тому же, подобные работы нецелесообразно проводить в теплое время года из-за риска перегрева и отказа оборудования", — предупреждают в "Энергоатоме".

В компании не исключают, что под предлогом проведения проверки солдаты ВС РФ могут сами сбросить оружие или взрывчатку в бетонные чаши для обвинения в организации диверсии сотрудников ЗАЭС или военнослужащих, охранявших стратегический объект.

"Энергоатом" заверяет, что любое вооружение и боеприпасы, которые могут найти на территории атомной станции, принадлежат исключительно ВС РФ.

"Оружие оккупантов, которое они используют для осуществления ядерного терроризма и угрозы всему миру новой страшной катастрофой", — подытожили в национальной компании.

[ + – ] ВС РФ готовят провокацию на Запорожской АЭС

Напомним, ранее "Энергоатом" обвинял руководителя организации МАГАТЭ в подыгрывании российским оккупантам. Нацкомпания считала, что Международное агентство по атомной энергии отправило своих специалистов на Запорожскую АЭС с целью легитимизации захвата атомного объекта.

Также военная разведка Украины предупреждала, что оккупанты спровоцировали критическую ситуацию на ЗАЭС.