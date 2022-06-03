Оккупанты создали критическую ситуацию на Запорожской АЭС: разведка предупредила об угрозе

Для продолжения работы станции сотрудники были вынуждены использовать уже отработанное масло. Необходимых запчастей и расходных материалов почти не осталось.

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Стабильность и безопасность работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) во временно оккупированном российскими войсками Энергодаре находится под угрозой — на объекте практически не осталось запчастей и расходных материалов. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в своем телеграм-канале.

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По данным украинской разведки, на захваченной оккупантами ЗАЭС сложилась критическая ситуация, запчастей и необходимых материалов почти нет. Также ведомство сообщило, что во время захвата объекта один из боеприпасов российских войск разорвался рядом с энергоблоком, из-за чего там произошла утечка масла. Аварию ликвидировали, однако работники АЭС был вынужден залить в контур уже отработанное масло.

Также ГУР рассказало, что на данный момент работа на ЗАЭС происходит по методу вахт, длительность которых составляет 1 неделю. На станции действует строгий пропускной режим — у всех сотрудников станции перед отбирают личные вещи, в том числе и телефоны.

Согласно информации разведки, оккупанты, которые задействованы в охране станции, разместились в гостинице "Украина", в помещениях профилактория АЭС, а также в квартирах украинцев, которые эвакуировались из Энергодара.

Помимо этого разведка выяснила, что российское руководство обсуждает вопрос потенциального подключения ЗАЭС к энергетической системе государства-агрессора, однако, как уверяют в ГУР, сделать это пока технически невозможно.

Напомним, недавно вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия готова продавать Украине электроэнергию с захваченной российскими военными Запорожской АЭС, или же станция будет работать на Россию.

В свою очередь эксперты говорят о том, что станция в Энергодаре работает в единой украинской энергосистеме, и вывести станцию из нее для поставок электроэнергии другой стране россияне не смогут.