Политика и не больше: отдавать электроэнергию ЗАЭС России невозможно, - эксперт

Эксперты говорят о том, что сегодня ЗАЭС работает в единой украинской энергосистеме, и вывести станцию из этой системы для передачи электроэнергии другой стране оккупантам не под силу.

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Заявление российского вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что Запорожская АЭС будет работать "на Россию" или "продавать электроэнергию Украине" — это политика, так как с технической точки зрения провести работы по отключению станции от единой энергосистемы россияне вряд ли смогут. Об этом Фокусу сообщил экс-министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

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"Я думаю, что это больше политика. Потому что вот заявление "мы оккупировали территорию, станция наша, или покупайте электроэнергию, или будем поставлять электроэнергию России", — это чистая политика. С технической точки зрения работа АЭС полностью координируется диспетчерами "Укрэнерго", — отметил эксперт.

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Синхронизация с ENTSO-E позволит Украине скоро продавать электроэнергию Евросоюзу, — глава "Укрэнерго"

По словам Ивана Плачкова, экспорт электроэнергии в Россию сейчас невозможен, так как с 24 февраля украинская система начала работать изолированно (в рамках синхронизации с энергосистемой ЕС, — Фокус).

"Мы работаем изолированно, чтобы перевести работу станции на Россию, ЗАЭС нужно отключить от Украины, а для этого нужны огромные инвестиции, чтобы менять распределительные устройства самой станции и проводить другие крайне сложные работы. Это слишком сложный технический вопрос, и в перспективе даже это нереально – изолировать ЗАЭС от системы Украины", — отметил Иван Плачков.

[ + – ] Оккупанты захватили Запорожскую атомную станцию в начале марта Фото: Фото: Пресс-служба Энергоатома

Он подчеркнул: сейчас ситуацию на ЗАЭС активно мониторит МАГАТЭ, потому что любая чрезвычайная ситуация там может привести к катастрофе всемирного масштаба, чего МАГАТЭ, по мнению эксперта, не допустит.

Ранее Фокус писал, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия готова продавать Украине электроэнергию со взятой под контроль российскими военными Запорожской АЭС, или же станция в Энергодаре будет работать на Россию.

Напомним, компания "Укрэнерго" отреагировала на заявление российского чиновника, сообщив, что энергосистема Украины сейчас не имеет физических связей с энергосистемой России. Поэтому поставки электроэнергии из украинских электростанций в РФ физически невозможны.