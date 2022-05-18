Акт ядерного терроризма. В "Укрэнерго" ответили на слова вице-премьера РФ про Запорожскую АЭС

Как утверждает украинский оператор, российские захватчики могут обещать поставки любой электроэнергии разве что крейсеру "Москва", поскольку у него "перебои с питанием и ограниченная мобильность".

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Сегодня 18 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия готова продавать Украине электроэнергию со взятой под контроль российскими военными Запорожской АЭС, или же станция в Энергодаре будет работать на Россию. В компании "Укрэнерго" Фокусу сообщили сначала, что не комментируют, но затем все же опубликовали на странице в Фейсбук официальный ответ на реплики российского вице-премьера.

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Там сказано, что:

ЗАЭС находится в украинской сети под контролем украинских специалистов .

. Энергосистема Украины сейчас не имеет физических связей с энергосистемой России. Поэтому поставки электроэнергии из украинских электростанций в россию сейчас физически невозможны .

. Любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма, и те, кто создаст такую ​​угрозу, будут нести ответственность за это со всеми вытекающими последствиями.

Важно

"Российская энергосистема пошла по направлению российского корабля", – глава "Укрэнерго"

"Итак, поскольку украинская сеть отсоединена от россии и беларуси, российские чиновники могут обещать поставки любой электроэнергии разве что крейсеру "Москва". Говорят, у него перебои с питанием и ограниченная мобильность. Цель заявления очевидна: дестабилизировать активные переговоры с ЕС по открытию экспорта электроэнергии из Украины. Но россиянам не удастся этого сделать. В ЕС все понимают, что украинская сеть – европейская", — отметили в "Укрэнерго".

Ранее Фокус писал о том, что Украина проходит процессы синхронизации с европейской энергосистемой, вследствие чего будет совершать экспортно-импортные операции с Евросоюзом, тогда как с Россией и Беларусью не будет никаких перетоков электроэнергии.

Напомним, в начале марта российские войска оккупировали Энергодар и вторглись на атомную станцию, а сотрудникам ЗАЭС сообщили, что теперь они подчиняются "Росатому".