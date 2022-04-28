Синхронизация с ENTSO-E позволит Украине скоро продавать электроэнергию Евросоюзу, — глава "Укрэнерго"

Одним из важных преимуществ синхронизации украинской и европейской энергосистем станет экспорт электроэнергии в страны Евросоюза.

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Благодаря синхронизации с ENTSO-E произойдет открытие свободной торговли электроэнергией с ЕС, которая позволит Украине зарабатывать. Об этом в интервью Фокусу заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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"Сейчас у нас есть избыточные мощности, и можем предложить европейцам нашу электроэнергию. Сейчас Украина может экспортировать электроэнергию только в Польшу по одной из межгосударственных линий, но нам необходимо прийти к тому, чтобы мы могли использовать все существующие межгосударственные пересечения и экспортировать электроэнергию в другие страны", — отметил Кудрицкий.

По его словам, открытие экспорта электроэнергии из Украины возможно только после того, как будут выполнены некоторые технические мероприятия, после чего ENTSO-E разрешит операции между Украиной и Евросоюзом.

"Мы должны реализовать технические шаги, на которые раньше нам отводилось год-полтора, а сейчас мы их планируем сделать гораздо быстрее", — сказал Кудрицкий.

Говоря о синхронизации украинской и европейской энергосистем, глава "Укрэнерго" подчеркнул, что этот проект, кроме геополитического, имеет огромное значение для повышения конкуренции в украинской энергосреде.

"Во-первых, мы значительно усилили стабильность украинской энергосистемы и избавили ее от российского влияния. Во-вторых, синхронизация в перспективе означает развитие и ужесточение конкуренции на украинском рынке электроэнергии. Когда Украина интегрируется в европейское энергетическое пространство, которое больше украинского в 20 раз, то у игроков уже не будет возможностей диктовать свои условия, даже влиять на правила, потому что правила будут европейские, точка. То есть не будет возможности административного регулирования рыночных процессов в чью-либо пользу", — объяснил Владимир Кудрицкий.

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