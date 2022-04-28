Синхронізація з ENTSO-E дозволить Україні незабаром продавати електроенергію Євросоюзу, — глава "Укренерго"

Однією з важливих переваг синхронізації української та європейської енергосистем стане експорт електроенергії до країн Євросоюзу.

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Завдяки синхронізації із ENTSO-E відбудеться відкриття вільної торгівлі електроенергією з ЄС, яка дозволить Україні заробляти. Про це в інтерв'ю Фокус заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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"Зараз у нас є надлишкові потужності, і можемо запропонувати європейцям нашу електроенергію. Зараз Україна може експортувати електроенергію лише до Польщі однією з міждержавних ліній, але нам необхідно прийти до того, щоб ми могли використовувати всі існуючі міждержавні перетини та експортувати електроенергію в інші країни. ", — зазначив Кудрицький.

За його словами, відкриття експорту електроенергії з України можливе лише після того, як будуть виконані деякі технічні заходи, після чого ENTSO-E дозволить операції між Україною та Євросоюзом.

"Ми маємо реалізувати технічні кроки, на які раніше нам відводилося рік-півтора, а зараз ми їх плануємо зробити набагато швидше", — сказав Кудрицький.

Говорячи про синхронізацію української та європейської енергосистем, глава "Укренерго" наголосив, що цей проект, крім геополітичного, має величезне значення для підвищення конкуренції в українському енергосередовищі.

"По-перше, ми значно посилили стабільність української енергосистеми та позбавили її російського впливу. По-друге, синхронізація в перспективі означає розвиток та посилення конкуренції на українському ринку електроенергії. Коли Україна інтегрується в європейський енергетичний простір, який більший за український у 20 разів, то у гравців уже не буде можливостей диктувати свої умови, навіть впливати на правила, бо правила будуть європейські, точка. Тобто не буде можливості адміністративного регулювання ринкових процесів на чиюсь користь", — пояснив Володимир Кудрицький.

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