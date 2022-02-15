Дело на миллиарды. Как и когда украинские АЭС получат новые энергоблоки

Атомная энергетика обеспечивает более половины потребностей страны в электроэнергии. Но блоки АЭС не вечны, и уже сейчас государству нужно решать, как, чем и за сколько заменить старые энергоблоки украинских атомных станций.

Зимой 2022 года в НАЭК "Энергоатом" отрапортовали о том, что впервые в истории Украины все 15 отечественных энергоблоков АЭС работают одновременно. Их суммарная проектная мощность составляет 13,835 ГВт. Однако, по данным НЭК "Укрэнерго", на 9 февраля 2022 года нагрузка АЭС составила 11,7-11,8 ГВт. За сутки они обеспечили для Украины 56,4% необходимого объема электроэнергии. Для сравнения: доля ТЭС, которые работают на угле и газе, составила 23,6%, ГЭС обеспечили 5,8%, ветровые и солнечные электростанции (ВЭС и СЭС) — 3,6% и 2,1% соответственно.

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Большинство из работающих в Украине ядерных реакторов запустили в эксплуатацию при СССР. При их проектировании срок эксплуатации установили на уровне 30 лет, и 12 энергоблоков этот рубеж уже перешагнули.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования) продлила сроки эксплуатации трех реакторов – на 20 лет и еще девяти – на 10 лет с возможностью дальнейшего пролонгирования еще на 10 лет после переоценки уровня безопасности. В январе 2021 года до 2030 года продлили срок эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС.

По результатам переоценки, три энергоблока Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) будут работать до 2023–2030 годов. Пять из шести реакторов Запорожской АЭС (ЗАЭС) — до 2025–2037 годов, первый и второй блоки Ровенской АЭС (РАЭС) — до 2030–2031 года, а первый блок Хмельницкой АЭС (ХАЭС) — до 2028 года. Три оставшихся энергоблока ввели в эксплуатацию после обретения Украиной независимости. В 1995 году — ЗАЭС-6, в 2004 году — ХАЭС-2 и РАЭС-4. Их проектный срок эксплуатации еще не истек.

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"Решения относительно дальнейшего продления сроков эксплуатации будут принимать по результатам переоценки, исходя из возможности гарантированного обеспечения ядерной и радиационной безопасности во время сверхпроектной эксплуатации", — комментируют в Минэнерго. Подобная переоценка проводится раз в десять лет.

"Основная масса энергоблоков до конца 2030 года должна быть выведена из эксплуатации, но есть идея продлить их работу еще на 10 лет – до 2040 года, — обобщает Юрий Корольчук, сооснователь Фонда энергетических стратегий. — Идут разговоры и о возможности продления работы блоков до 60 лет, но пока для этого нет научной базы". В связи с этим эксперт рекомендует считать 2040 год точкой отсчета — к этому времени нужно построить другие виды генерации или новые АЭС.

У Украины есть 18 лет, чтобы построить новые блоки атомных станций для замены тех, которые будут выводиться из эксплуатации.

То есть, даже при реализации наиболее оптимистичного сценария, менее чем через два десятилетия Украина неминуемо столкнется с задачей выведения из эксплуатации АЭС советской постройки и замены их новыми мощностями, к чему нужно было готовиться, начиная буквально с первого киловатта, произведенного стремительно стареющими реакторами.

Уйти красиво. Как и за чей счет старые блоки АЭС выведут из эксплуатации

Снятие блока АЭС с эксплуатации — сложный и длительный процесс завершения жизненного цикла ядерных установок и их инфраструктуры, который может растянуться на 55–60 лет. Этот период разделен на несколько стадий: прекращение эксплуатации, окончательное закрытие, консервация, выдержка и демонтаж. Подробный алгоритм прописан в "Концепции снятия с эксплуатации действующих атомных электростанций Украины", которую утвердили приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 10.12.2015 №798.

[ + – ] Работы на энергоблоке Ровенской АЭС Фото: energoatom.com.ua

Вывод блока АЭС из эксплуатации — дело очень затратное. Как сообщили Фокусу в Минэнерго, исходя из европейского опыта, для снятия одного энергоблока АЭС требуется около $300 млн. Однако независимые эксперты говорят о гораздо более внушительных суммах.

"На первом этапе хватит по $300 млн на каждый блок – суммарно почти $4 млрд [на 13 блоков, которые предположительно предстоит выводить из эксплуатации после 2040 года, — Фокус], но полная стоимость выведения составляет $1 млрд ($13 млрд на все блоки), — продолжает Юрий Корольчук. — Недостаточность финансирования влечет экологические риски и критику со стороны ЕС. Блоки могут попросту приостановить и искать средства, но МАГАТЭ [Международное агентство по атомной энергии] этого не рекомендует".

Начиная с 2005 года, в соответствии с законом "Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности" №1868-IV от 24.06.2004 "Энергоатом" обязали делать регулярные отчисления для формирования финансового резерва, предназначенного для снятия с эксплуатации ядерных установок.

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Финансовый резерв государственная эксплуатирующая организация (НАЭК "Энергоатом") должна сформировать за время эксплуатации ядерной установки на специальном счете в Госказначействе. Согласно закону №1868, для защиты от инфляции и получения дополнительного дохода средства из резерва можно вкладывать в государственные ценные бумаги и облигации международных финансовых организаций, которые размещаются на территории Украины. Расходовать ресурсы с этого счета можно исключительно на финансирование разработки и реализации проектов снятия с эксплуатации ядерных реакторов.

По информации Минэнерго, в последние несколько лет сумма ежегодного отчисления в резерв составляет 785,4 тыс. грн. В целом же, по состоянию на февраль 2022 года, в соответствующем финансовом резерве аккумулировали 5,096 млрд грн — около $182 млн по текущему курсу. Этой суммы по самым скромным подсчетам не хватит даже на вывод из эксплуатации даже одного энергоблока.

За 2004-2021 годы на спецсчете в Госказначействе насобирали всего $182 млн., чего не хватит даже для снятия с эксплуатации одного энергоблока.

По оценке Юрия Корольчука, если отчисление в резерв будет идти прежними темпами к 2040 году, в идеале, государство сможет собрать около $800 млн, чего теоретически хватит для начала работ, если, конечно, колебания валюты и инфляция не помножат все накопления на ноль. Однако ситуация далека от идеала. Ведь, согласно результатам аудита, которые Счетная палата Украины обнародовала в декабре 2020 года, финансовый резерв на вывод энергоблоков из эксплуатации наполняется в недостаточных объемах — по состоянию на 1 октября 2020-го на 80,3% от запланированных показателей. При этом аккумулированные средства очень быстро обесцениваются из-за темпов инфляции.

"Согласно международной практике, средства на снятие с эксплуатации АЭС закладываются в тариф на производимую станциями электроэнергию, — объясняет Фокусу член Счетной палаты Игорь Яремчук. — Это означает, что АЭС должны сами заработать на свое закрытие, поскольку стадия снятия с эксплуатации выступает неотъемлемой частью жизненного цикла АЭС".

Эксперт отмечает, что накопление такого резерва предусматривал принятый в 1995 году закон "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности". Однако из-за не прописанного в нем механизма отчислений, формирование фонда вообще даже не начиналось в течение почти десяти лет вплоть до момента устранения правового пробела.

[ + – ] Работы на энергоблоке Ровенской АЭС: испытание оборудования для отгрузки ОЯП Фото: energoatom.com.ua

То есть, время на формирование финансового резерва было безвозвратно потеряно. Но и теперь уровень отчислений выглядят недостаточным. Яремчук подчеркивает, что, согласно действующей на момент проведения аудита концепции, общие расходы по снятию с эксплуатации всех энергоблоков рассчитывались в ценах 2012 года и оценивались в 42,75 млрд грн ($5,35 млрд по курсу около 8 USDUAH). Но по сравнению с 2012 годом гривна девальвировала в три раза.

"Минэнерго не обеспечило надлежащую и своевременную актуализацию положений концепции, а ежегодный объем отчислений в финансовый резерв не корректировался в соответствии с фактической потребностью. В таких условиях накопление достаточного объема средств не обеспечивается", — заключает Яремчук.

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О результатах аудита Счетная палата проинформировала Верховную Раду, Кабмин и Министерство энергетики. Ведомства получили подробные рекомендации по устранению проблемы. Однако теперь в Счетной палате заявляют, что ряд недостатков и нарушений, о которых говорилось в предоставленных материалах, в органах власти оставили без должного внимания. В частности, так и не предусмотрены меры по усилению контроля за поступлениями в госбюджет соответствующих отчислений, не решен вопрос погашения задолженности НАЭК "Энергоатом" на формирование финансового резерва, в том числе за 2007-2009 годы и др. В связи с этим Счетная палата еще раз обратилась в Минэнерго по поводу устранения всех недостатков и нарушений, выявленных во время аудита.

"Если в системе отчислений ничего не менять, не стоит рассматривать средства финансового резерва для снятия с эксплуатации ядерных установок в качестве основного источника финансирования таких расходов!" — предупреждает Игорь Яремчук. В Минэнерго, в свою очередь, заявляют, что в случае нехватки средств в соответствующем резерве, финансирование вывода из эксплуатации энергоблоков будет осуществляться из госбюджета. То есть, в перспективе нескольких десятилетий решение этой проблемы может лечь на плечи налогоплательщиков. Ну, а недостаток финансирования государство традиционно компенсирует за счет привлечения миллиардных займов (политика финансирования расходов госбюджета через внешние и внутренние госзаймы, — Фокус), так что, фактически, бремя оплаты расходов на прощание со "старым атомом" переложат на плечи новых поколений украинцев.

Здравствуй, новый атом. Чем заменят старые блоки АЭС в Украине

Как отмечают в Минэнерго, Украине в 2021 году удалось заложить основу для дальнейшего развития отечественной ядерной отрасли. Во-первых, речь идет о подписании меморандума и соглашений с американской компанией Westinghouse о строительстве двух атомных энергоблоков на площадках Хмельницкой АЭС. Напомним, их строительство стартовало в 1985–1986 годах, однако в 1990-м работы приостановили. Во-вторых, НАЭК "Энергоатом" с еще одной американской компанией NuScale Power подписали меморандум о взаимопонимании с целью изучения возможности строительства в Украине малых модульных реакторов.

Как уже писал Фокус, новые энергоблоки будут строить по технологии компании Westinghouse — AP1000. При этом рассматривается возможность не только строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, но и энергоблока №5 на Ровенской АЭС, №7 и №8 на Запорожской АЭС и №4 на Южно-Украинской АЭС. То есть, речь идет о шести новых энергоблоках мощностью 1,117 ГВт каждый. Ранее в "Энергоатоме" сообщали, что установка АР1000, лицензированная Комиссией по ядерному регулированию США и в нескольких странах Европы и Азии, обладает пассивными системами безопасности, модульной конструкцией, высокой работоспособностью и может функционировать в маневренном режиме.

Однако некоторые эксперты сомневаются в реалистичности грандиозных ядерных проектов. Энергоэксперт Валентин Землянский считает движение в сторону сотрудничества с Westinghouse ошибочным, поскольку в процессе строительства аналогичных реакторов (AP1000) уже проявились проблемы в США и Китае.

"В худшем случае из-за скандалов с оборудованием, которое нам предлагают, в будущем такое решение могут признать неверным", — продолжает Юрий Корольчук.

Кроме того, есть вопросы и к востребованности новых мощностей на украинском рынке.

[ + – ] Южно-Украинская АЭС, панорамный вид

"В первую очередь, Украине необходима макроэкономическая концепция развития, а энергетика должна соответствовать ее запросам, — комментирует Землянский. — Например, аграрной сверхдержаве ядерная энергетика вряд ли нужна в сегодняшних объемах. С другой стороны, если мы нацелены на развитие индустриального потенциала, под эти задачи потребуются соответствующие энергетические мощности". То есть, для начала стране нужно решение, какую экономику она строит.

Напомним, ранее Ольга Кошарная, эксперт по атомной энергетике, рассказывала Фокусу, что альтернативой атомной гигантомании могла бы стать реализация проектов маневренных малых и средних реакторов на площадках существующих АЭС.

Однако одним из важнейших вопросов для Украины остается цена атомного вопроса, ведь строительство новых энергоблоков – это дело на миллиарды долларов. Ранее Фокус писал, что ориентировочная стоимость проекта Westinghouse по достройке четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС и еще четырех энергоблоков других атомных электростанций Украины — $30 млрд.

Атом зеленеет. Чего ожидать от признания ядерной энергетики "зеленой" технологией

При производстве атомной энергии выделяется относительно небольшое количество СО2. Поэтому ради целей достижения климатической нейтральности в мире пересматривают отношение к ядерной энергетике. В рамках этой тенденции, Европейская Комиссия 2 февраля 2022 года решила внести атомную и газовую энергогенерацию в список "зеленых" технологий. При этом, к атомной энергетике предъявляются требования соответствовать ядерной и экологической безопасности.

Впрочем, вопрос еще рано считать решенным. Последнее слово остается за Европарламентом и Советом ЕС, которым дается четыре месяца на проверку документа, результатом чего может стать либо одобрение, либо возражение. Как отмечают в Минэнерго, одобрение указанного документа даст ориентир инвесторам относительно того, какие инвестиции считаются "зелеными". Благодаря этому, улучшатся перспективы для привлечения средств на внедрение новейших технологий и дальнейшего развития атомной энергетики.

"Несмотря на Чернобыль, Фукусиму и десятки других мелких аварий, АЭС будет отведена ключевая роль в энергогенерации. Доля атомной энергии в мировом энергобалансе может достичь 40% вместо теперешних 13%. Она будет вытеснять угольную генерацию, на которую сейчас приходится 40%", — заключает Юрий Корольчук.

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Впрочем, влияние европейских тенденций на Украину вряд ли будет слишком заметным. Как отмечает Валентин Землянский, если атомная генерация включается в "зеленую" таксономию (классификацию экологически устойчивых видов деятельности), изменится показатель доли "зеленой" генерации в структуре производства электроэнергии в Украине. Если учесть, что доля атомной генерации составляет более 50%, на гидроэнергетику приходится 15%, а на возобновляемые источники энергии 10%, выйдет, что более 70% электроэнергии в Украине обеспечивается "зеленой" генерацией. И это снимает вопросы относительно экологичности украинской энергосистемы. Однако с инвестициями дело обстоит сложнее. Ведь, по словам Землянского, в сфере атомной энергетики работает не так много компаний, способных реализовывать большие проекты. А строительство нового энергоблока обходится, как минимум, в сумму порядка $5 млрд.

Впрочем, признание атома "зеленым" Украине было бы очень выгодным, так как у страны есть планы по развитию водородной энергетики, которую с радостью могут покупать страны Евросоюза, однако одним из ключевых условий для водорода является его "чистота". Иными словами, водород должен быть экологичным (произведен на базе "зеленой" энергетики). В "Энергоатоме" уже неоднократно заявляли о заинтересованности в развитии водородных проектов. Ранее в ноябре 2020 года компания вошла в Европейский альянс по чистому водороду (European Clean Hydrogen Alliance), созданный Европейской Комиссией. Год спустя в октябре 2021 года заместитель директора по международным проектам "Энергоатома" Виктор Лелека сообщил, что "Энергоатом" запускает пилотный проект по производству водорода.