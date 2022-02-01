"Пилюля" или пиар. Зачем в Украине запустили все блоки АЭС и какие последствия могут быть

Опрошенные Фокусом эксперты по-разному отреагировали на запуск всех 15 атомных энергоблоков. По словам Ольги Кошарной, эксплуатация на пониженных мощностях приведет к износу оборудования, а Владимир Крупко считает, что никаких рисков для энергосистемы Украины нет.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила, что 30 января впервые в истории энергетики Украины одновременно были запущены все 15 блоков АЭС. Об этом информировала пресс-служба НАЭК.

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Кризис в энергетике — одновременный запуск 15 блоков АЭС

По данным "Эненргоатома", утром 30 января был подключен к электросети энергоблок №4 Ровенской АЭС.

"Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование работает в заданном режиме. Впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП "НАЭК "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно!", — говорилось в сообщении пресс-службы.

1 февраля президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, также заявлял, что впервые в истории Украины одновременно запущены в работу все 15 энергоблоков АЭС.

[ + – ] В Украине одновременно запустили 15 энергоблоков АЭС Фото: пресс-служба Минэнерго

Кризис в энергетике — позиция экспертов по одновременному запуску 15 блоков АЭС

Руководитель (СЕО) Группы поставщиков энергоресурсов Tolk Владимир Крупко в комментарии Фокусу позитивно оценил тот факт, что в Украине одновременно работают 15 энергоблоков АЭС.

По его словам, загруженность в энергосистеме не свидетельствует о существовании кризиса в энергетической сфере страны. Владимир Крупко отметил, что в течение последней недели на рынке в Объединенной энергосистеме Украины был зафиксирован профицит "на сутки вперед" — порядка 30% предложений по продажам превалируют над предложениями по покупке.

"Поэтому такая загруженность энергоблоков — просто проверка возможностей "Энергоатома", он доказал, что способен работать в таком режиме. Это никоим образом не говорит ни о каком кризисе на данный момент в энергосистеме Украины", — добавил СЕО Группы поставщиков энергоресурсов Tolk.

Владимир Крупко в комментарии Фокусу заверил, что ничего страшного для энергосистемы страны не произойдет, если на 15 блоках АЭС будут аварийные отключения.

"В феврале предусмотрено плановое отключение 2-х блоков на ремонт. Поэтому в таком режиме загрузки они проработают максимум еще пару недель — до середины февраля. При этом, судя по прогнозу, в этом месяце ожидается умеренно теплая погода, соответственно, никаких рисков для энергосистемы Украины отключение ряда атомных блоков в данной ситуации нести не будет", — подытожил руководитель Группы поставщиков энергоресурсов Tolk.

[ + – ] "Энергоатом" сообщил об одновременном запуске всех 15 энергоблоков АЭС

Менее радужный прогноз в общении с Фокусом озвучила эксперт по энергетическим вопросам Ольга Кошарная. По ее словам, информация о том, что в Украине впервые одновременно заработали все 15 энергоблоков АЭС является недостоверной.

"28 февраля 2007 года работали 15 блоков, в 2017 году работали 15 блоков. Другое дело, что, как и сейчас, они не догружены… Нет необходимости одновременной работы 15 энергоблоков. Все это пиар-акция", — подчеркнула Ольга Кошарная.

Эксперт также отметила, что в Украине сейчас наблюдается разница между ночным потреблением и дневным пиковым — 5-6 ГВт, из-за чего лишнюю выработанную электроэнергию некуда девать.

"Если раньше были заводы в Запорожье или Николаеве, которые работали ночью и все это потребляли (лишнюю энергию — ред.), а сейчас ее некуда девать. Более того, продолжается импорт (электроэнергии — ред.) из Беларуси. И "Укрэнерго" в случае ветренной погоды ночью вынужден ограничивать производство на ветровых электростанциях и должен оплачивать объем электроэнергии (компенсация по "зеленому" тарифу — ред.), которая не была произведена. Ситуация абсурдная… Мы импортируем из Беларуси от 600 до 900 МВт-ч и ограничиваем собственные электростанции. Получается, что на импорте электроэнергии зарабатывает частная компания, а "Укрэнерго" несет убытки, потому что он ограничивает ночью работу станций. А в тариф "Укрэнерго" вкладываемся мы все — промышленность и население", — продолжила эксперт по энергетическим вопросам в общении с Фокусом.

Ольга Кошарная не сомневается, что Украине повезло в нынешнем отопительном сезоне, поскольку государство потребляет меньше топлива в условиях теплой погоды, однако ситуация в энергетике "не такая радужная". Энергетический эксперт также напоминает, что эксплуатация энергоблоков АЭС на пониженных мощностях приводит к износу оборудования, и в стране нет резервов для преодоления критических ситуаций. Помимо этого, Ольга Кошарная рассказала, какие бывают виды аварийных отключений электроэнергии.

"Опасность заключается в сбалансировке энергосистемы, поскольку гарантировать 100%-ю работу никто не может — железо есть железо. То, что произошло на прошлой неделе, когда "отвалились" два блока… Они отвалились на электро-технической части. Диспетчер "Укрэнерго" все вручную разруливал, поэтому обошлось без ограничения потребителей (отключение электроэнергии — ред.). Существует график плановых отключений, в случае нехватки мощностей, когда отключаются энергоемкие промышленные предприятия, а потом — население. А есть веерные отключения, когда срабатывает автоматика. Радоваться рано… В феврале два атомных блока должны идти в ремонт, и в марте еще три", — подытожила эксперт по энергетическим вопросам Ольга Кошарная.

Напомним, 22 декабря "Энергоатом" сообщал, что две украинские АЭС заработали на повышенных мощностях. Абсолютный рекорд был установлен после того, как Запорожскую АЭС запустили на мощность 6140 МВт.

В конце января "Энергоатом" предупреждал, что через два года 94% украинской атомной энергетики перейдет на топливо из США.