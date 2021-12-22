Две украинские АЭС заработали на мощностях, выше установленных

Самую крупную в Европе АЭС — Запорожскую, впервые в истории запустили на мощность 6140 МВт.

Две атомные станции Украины 22 декабря вышли на мощность выше номинальной, установив абсолютный рекорд. Об этом сообщил и. о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в ходе испытательного пуска 3 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС, пишет UBR.ua.

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Чиновник рассказал, что Запорожская АЭС (ЗАЭС), которая является крупнейшей в Европе, уже работает на мощности 6140 МВт.

Достаточно высокий показатель и на Южно-Украинской АЭС – ее работу разогнали до 3050 МВт.

В начале декабря Запорожская АЭС впервые за 37 лет работы достигла полной загрузки и заработала на мощности 6040 МВт.

Если говорить о показателе полной загрузки Южно-Украинской АЭС, установленная мощность станции составляет 3000 МВт. Следовательно, электростанция так же превысила номинальную мощность — на 50 МВт.

Напомним, Фокус с воем материале рассказывал, что американская компания Westinghouse построит в Украине пять атомных энергоблоков. Об этом стало известно во время пребывания президента Владимира Зеленского в Вашингтоне 31 августа, когда украинский "Энергоатом" подписал с американской компанией меморандум о сотрудничестве.

В то же время накануне появилась информация, что Германия закроет к концу года почти половину своих атомных электростанций, несмотря на жесткий энергокризис в Европе. В 2011 году после катастрофы на АЭС "Фукусима" страна пообещала вывести из эксплуатации все свои реакторы.