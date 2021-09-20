Больше атома! США построят 5 энергоблоков в Украине: как это отразится на цене электроэнергии

В Украине планируют построить пять новых атомных энергоблоков. Подрядчиком выступит американская компания Westinghouse. Но в реалистичность проекта, как и в его надобность, верят единицы, считая, что стройка растянется минимум на 30 лет.

31 августа в Вашингтоне в присутствии президента Владимира Зеленского НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает участие Westinghouse в достройке четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС и еще четырех энергоблоков других атомных электростанций Украины. Ориентировочная стоимость проекта — $30 млрд.

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Согласно озвученному плану, "Энергоатом" для строительства новых атомных энергоблоков выбрал технологию компании Westinghouse — AP1000. Рассматривается возможность строительства не только энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, но №5 Ровенской АЭС, №7 и №8 Запорожской АЭС и №4 Южно-Украинской АЭС.

"Также "Энергоатом" рассматривает перспективу размещения новых площадок в разных регионах Украины для строительства новых АЭС "с нуля", — сообщили Фокусу в "Энергоатоме". Там уверены, что использование американской технологии АР1000 в долгосрочной перспективе позволит "обеспечивать высокий уровень безопасности, надежную работу атомной генерации, ее инновационность и бережное отношение к окружающей среде". Начнутся работы с Хмельницкой АЭС.

"Это будет первый проект глобального сотрудничества "Энергоатома" с Westinghouse. Американская реакторная установка АР1000 также станет основой для еще четырех энергоблоков на площадках других украинских АЭС", — сообщают в "Энергоатоме".

Реактор АР1000: технологии и нюансы

По поводу реактора АР1000 идут многолетние дискуссии — у технологии немало поклонников и ярых противников. В "Энергоатоме" говорят, что установка АР1000 обладает полностью пассивными системами безопасности, модульной конструкцией, высокой работоспособностью и может работать в маневренном режиме. Из плюсов — и то, что технология лицензирована Комиссией по ядерному регулированию США, а также в нескольких странах Европы и Азии.

"Четыре блока AP1000, которые работают в Китае, устанавливают рекорды по эксплуатационным характеристикам: продолжительностью планово-предупредительных ремонтов при вводе в эксплуатацию и перегрузке топлива, а также по коэффициенту использования установленной мощности. Строительство двух энергоблоков AP1000 скоро завершат на АЭС Vogtle в США. Эту технологию выбрали для проекта по строительству шести энергоблоков в Индии", — отмечают в "Энергоатоме".

Новые блоки АЭС нужны, чтобы организовать выведение из эксплуата­ции несколь­ких старых. Но им уже продлили срок работы. А значит, при реализации сценария мощностей будет с избытком

Впрочем, не все так просто с реактором АР1000. Многие эксперты, говоря о Westinghouse, скептически оценивают возможности и компании, и ее реактора.

"Нарушают сроки, в разы растет сметная стоимость проекта", — описывает работу американской компании Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины. — Есть информация, что Westinghouse ищет инвестора, готовится к продаже, а меморандум с Украиной ей нужен, чтобы надуть портфель активов, тем самым увеличив стоимость компании перед продажей. Меморандум у нее есть и с Польшей".

По словам Юрия Корольчука, эксперта Института энергетических исследований, технология AP1000 является сырой, единственные, кто ее реализовал, — это китайцы.

"Но сейчас они пожинают негативные плоды, потому что постоянно возникают аварийные ситуации, решает их "Арева" как инженерный подрядчик, а не Westinghouse. Если этот проект будет живым и американцы действительно будут его развивать (я, правда, сомневаюсь), то исключительно для доработки этой технологии. Надо ли нам это? Мы потом больше денег будем тратить на сервис, блок будет простаивать, а не работать", — считает Корольчук.

$30 млрд в кредит на АЭС. Много денег, надолго

Один из главных вопросов, на который ответа нет, где взять $30 млрд инвестиций, необходимых для строительства и введения в эксплуатацию энергоблоков. Реалистичный вариант — кредитные линии от финструктур США. В таком случае Украина будет обязана привлечь миллиарды под проценты, а затем десятилетиями погашать долги.

"Мы рассчитываем, что одним из источников финансирования строительства энергоблока Westinghouse АР1000 будет товарный кредит от американских финансовых организаций", — говорит Петр Котин, глава "Энергоатома". По его словам, один блок на ХАЭС обойдется в $5 млрд, по этому поводу компания ведет переговоры с Эксимбанком США и DFC (Международной корпорацией развития США). Кроме того, "Энергоатом" и сам хочет вкладывать средства в такое строительство. Эксперты уверены: даже если предположить, что энергоблоки начнут строить, то это растянется на годы.

"Каждый блок строят минимум от пяти лет и до бесконечности. Если брать пять блоков, то это минимум на 30 лет. И это в идеальных условиях", — подчеркивает Юрий Корольчук.

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В "Энергоатоме" отмечают, что работы по достройке блоков Хмельницкой АЭС начнутся, как только Верховная Рада примет соответствующий закон.

"С введением в эксплуатацию новых энергоблоков мы предполагаем рост установленной мощности атомной генерации Украины", — говорят в компании, считая, что доля атомной энергетики в энергобалансе страны составит 55–60%. Сейчас — 54%.

В то же время, по мнению Землянского, дополнительные мощности Украине сейчас не нужны — роста спроса на электроэнергию нет, а перспективы ее экспорта туманны. Что касается граждан и их заинтересованности в доступности тарифов, то строительство новых блоков АЭС не приведет к снижению цен. Новые блоки — это расходы, которые заложат в тариф, то есть электроэнергия для потребителей подоражает.

"Новый блок АЭС давал бы цену для потребителя на уровне 3–4 грн/кВт-ч", — считает Юрий Корольчук.