Більше атому! США побудують 5 енергоблоків в Україні: як це відіб'ється на ціні електроенергії

В Україні планують побудувати п'ять нових атомних енергоблоків. Підрядником стане американська компанія Westinghouse. Але в реалістичність проєкту, як і в його потребу, вірять одиниці, вважаючи, що будівництво розтягнеться мінімум на 30 років.

31 серпня у Вашингтоні в присутності президента Володимира Зеленського НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає участь Westinghouse у добудові четвертого енергоблоку Хмельницької АЕС і ще чотирьох енергоблоків інших атомних електростанцій України. Орієнтовна вартість проєкту — $30 млрд.

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Згідно з озвученим планом, "Енергоатом" для будівництва нових атомних енергоблоків вибрав технологію компанії Westinghouse — AP1000. Розглядається можливість будівництва не тільки енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, але №5 Рівненської АЕС, №7 і №8 Запорізької АЕС і №4 Південно-Української АЕС.

"Також "Енергоатом" розглядає перспективу розміщення нових майданчиків у різних регіонах України для будівництва нових АЕС "з нуля", — повідомили Фокусу в "Енергоатомі". Там упевнені, що використання американської технології АР1000 в довгостроковій перспективі дозволить "організовувати високий рівень безпеки, надійну роботу атомної генерації, її інноваційність та дбайливе ставлення до навколишнього середовища". Розпочнуться роботи з Хмельницької АЕС.

"Це буде перший проєкт глобального співробітництва "Енергоатому" з Westinghouse. Американська реакторна установка АР1000 також стане основою для ще чотирьох енергоблоків на майданчиках інших українських АЕС", — повідомляють в "Енергоатомі".

Реактор АР1000: технології і нюанси

З приводу реактора АР1000 йдуть багаторічні дискусії — у технології чимало шанувальників і затятих супротивників. В "Енергоатомі" кажуть, що установка АР1000 має повністю пасивні системи безпеки, модульну конструкцію, високу працездатність і може працювати в маневреному режимі. З плюсів — і те, що технологія ліцензована Комісією з ядерного регулювання США, а також у декількох країнах Європи й Азії.

"Чотири блоки AP1000, які працюють у Китаї, встановлюють рекорди за експлуатаційними характеристиками: тривалістю планово-попереджувальних ремонтів при введенні в експлуатацію і перевантаження палива, а також за коефіцієнтом використання встановленої потужності. Будівництво двох енергоблоків AP1000 незабаром завершать на АЕС Vogtle у США. Цю технологію вибрали для проєкту з будівництва шести енергоблоків в Індії", — зазначають в "Енергоатомі".

Нові блоки АЕС потрібні, щоб організувати виведення з експлуатації декількох старих. Але їм вже продовжили термін роботи. А значить, при реалізації сценарію потужностей буде з надлишком

Втім, не все так просто з реактором АР1000. Багато експертів, кажучи про Westinghouse, скептично оцінюють можливості і компанії, і її реактора.

"Порушують терміни, у рази зростає кошторисна вартість проєкту", — описує роботу американської компанії Валентин Землянський, директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України. — Є інформація, що Westinghouse шукає інвестора, готується до продажу, а меморандум з Україною їй потрібен, щоб надути портфель активів, тим самим збільшивши вартість компанії перед продажем. Меморандум у неї є і з Польщею".

За словами Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних досліджень, технологія AP1000 є сирою, єдині, хто її реалізував, — це китайці.

"Але зараз вони пожинають негативні плоди, тому що постійно виникають аварійні ситуації, вирішує їх "Арева" як інженерний підрядник, а не Westinghouse. Якщо цей проєкт буде живим і американці дійсно будуть його розвивати (я, правда, сумніваюся), то винятково для доопрацювання цієї технології. Чи треба нам це? Ми потім більше грошей будемо витрачати на сервіс, блок буде простоювати, а не працювати", — вважає Корольчук.

$30 млрд в кредит на АЕС. Багато грошей, надовго

Одне з головних питань, на яке відповіді немає, де взяти $30 млрд інвестицій, необхідних для будівництва і введення в експлуатацію енергоблоків. Реалістичний варіант — кредитні лінії від фінустанов США. У такому випадку Україна буде зобов'язана залучити мільярди під відсотки, а потім десятиліттями погашати борги.

"Ми розраховуємо, що одним з джерел фінансування будівництва енергоблоку Westinghouse АР1000 буде товарний кредит від американських фінансових організацій", — говорить Петро Котін, глава "Енергоатому". За його словами, один блок на ХАЕС обійдеться в $5 млрд, з цього приводу компанія веде переговори з Ексімбанком США і DFC (Міжнародною корпорацією розвитку США). Крім того, "Енергоатом" і сам хоче вкладати кошти в таке будівництво. Експерти впевнені: навіть якщо припустити, що енергоблоки почнуть будувати, то це розтягнеться на роки.

"Кожен блок будують мінімум від п'яти років і до безкінечності. Якщо брати п'ять блоків, то це мінімум на 30 років. І це в ідеальних умовах", — підкреслює Юрій Корольчук.

Важливо

Гасіть світло. Як "зелений" тариф добиває АЕС і чому за це заплатить споживач

В "Енергоатомі" зазначають, що роботи з добудови блоків Хмельницької АЕС почнуться, як тільки Верховна Рада ухвалить відповідний закон.

"З введенням в експлуатацію нових енергоблоків ми припускаємо зростання встановленої потужності атомної генерації України", — говорять у компанії, вважаючи, що частка атомної енергетики в енергобалансі країни становитиме 55-60%. Наразі — 54%.

У той же час, на думку Землянського, додаткові потужності Україні зараз не потрібні — зростання попиту на електроенергію немає, а перспективи її експорту туманні. Що стосується громадян і їхньої зацікавленості в доступності тарифів, то будівництво нових блоків АЕС не призведе до зниження цін. Нові блоки — це витрати, які закладуть у тариф, тобто електроенергія для споживачів подорожчає.

"Новий блок АЕС давав би ціну для споживача на рівні 3-4 грн/кВт-год", — вважає Юрій Корольчук.