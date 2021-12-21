Германия в разгар энергокризиса закроет почти половину своих АЭС, - Bloomberg

ФРГ оказалась на пороге жесткого энергетического кризиса, как и многие страны Европы, также из-за обещаний отказаться от угля к 2038 году.

Германия собирается закрыть почти половину своих ядерных энергетических мощностей до конца года, что создаст дополнительную нагрузку на европейские сети, которые и так переносят тяжелый энергетический кризис. Об этом сообщает Bloomberg.

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После закрытия АЭС Грохнде, Гундремминген С и Брокдорф — в рамках постепенного отказа от атомной энергетики — в стране останется всего три атомные станции, которые будут выведены из эксплуатации к концу 2022 года.

Отмечается, что закрытие АЭС лишает страну, где выбросы растут, ключевого источника низкоуглеродной энергии.

Издание напоминает, как после катастрофы на АЭС "Фукусима" в 2011 году Германия пообещала вывести из эксплуатации все свои реакторы. В то время страна была лидером в области возобновляемых источников энергии, но в результате постепенной ликвидации реакторов она стала больше полагаться на уголь и бурый уголь для производства электроэнергии.

Германия отстала в гонке за нулевой энергоэффективностью после того, как пошла на значительные уступки угольному лобби, протестующим против ветряных электростанций и производителям, особенно автопроизводителям.

"Всегда было ясно, что отказ от атомной энергетики приведет к тому, что угольные и газовые станции будут работать больше и, следовательно, вызовут значительные дополнительные выбросы", — заявил руководитель заказных проектов в Aurora Energy Research Ханнс Кениг.

Сейчас цены на электроэнергию во всей Европе находятся на рекордном уровне, и Германии придется полагаться на производство электроэнергии из дорогостоящего газа и угля еще около 20 лет — до того, как они тоже будут постепенно выведены из эксплуатации.

Как выяснилось, не только Германия оказалась в ситуации, когда потребовалось увеличить производство электроэнергии за счет ископаемых. Ряд стран Европы увеличили производство электроэнергии на угле, поскольку поставки газа не смогли удовлетворить растущий спрос, а ветрогенерация оказалась неэффективной.

Германия намерена вывести всю угольную генерацию из эксплуатации к 2038 году, а к 2024 году парк буроугольных электростанций сократится почти на 16%.

Напомним, что январские газовые фьючерсы на бирже в Европе 20 декабря превысили цену в 1,9 тысяч долларов за тысячу кубометров.