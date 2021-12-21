Німеччина в розпал енергокризи закриє майже половину своїх АЕС, — Bloomberg

ФРН опинилася на порозі жорсткої енергетичної кризи, як і багато країн Європи, також через обіцянки відмовитися від вугілля до 2038 року.

Німеччина збирається закрити майже половину своїх ядерних енергетичних потужностей до кінця року, що створить додаткове навантаження на європейські мережі, які й так переносять важку енергетичну кризу. Про це повідомляє Bloomberg.

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Після закриття АЕС Грохнде, Гундреммінген С та Брокдорф — у межах поступової відмови від атомної енергетики — у країні залишиться лише три атомні станції, які будуть виведені з експлуатації до кінця 2022 року.

Закриття АЕС позбавляє країну, де викиди зростають, ключового джерела низьковуглецевої енергії.

Видання нагадує, як після катастрофи на АЕС "Фукусіма" у 2011 році Німеччина пообіцяла вивести з експлуатації всі свої реактори. У той час країна була лідером у галузі відновлюваних джерел енергії, але в результаті поступової ліквідації реакторів вона стала більше покладатися на вугілля та буре вугілля для виробництва електроенергії.

Німеччина відстала в перегонах за нульовою енергоефективністю після того, як пішла на значні поступки вугільному лобі, що протестує проти вітряних електростанцій та виробникам, особливо автовиробникам.

"Завжди було зрозуміло, що відмова від атомної енергетики призведе до того, що вугільні та газові станції працюватимуть більше і, отже, викличуть значні додаткові викиди", — заявив керівник замовних проєктів в Aurora Energy Research Ганнс Кеніг.

Наразі ціни на електроенергію у всій Європі на рекордному рівні, і Німеччині доведеться покладатися на виробництво електроенергії з дорогого газу та вугілля ще близько 20 років — до того, як вони також будуть поступово виведені з експлуатації.

Як з'ясувалося, не тільки Німеччина опинилася в ситуації, коли потрібно було збільшити виробництво електроенергії за рахунок копалин. Низка країн Європи збільшила виробництво електроенергії на вугіллі, оскільки постачання газу не змогли задовольнити попит, що росте, а вітрогенерація виявилася неефективною.

Німеччина має намір вивести всю вугільну генерацію з експлуатації до 2038 року, а до 2024 року парк буровугільних електростанцій скоротиться майже на 16%.

Нагадаємо, що січневі газові ф'ючерси на біржі в Європі 20 грудня перевищили ціну в 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.