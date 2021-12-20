У Європі ціна на газ підбирається до абсолютного рекорду. "Газпром" продовжує впливати на ринок
"Газпром" не став бронювати на січень додаткові потужності для транзиту газу через Україну та обрав лише п'яту частину потужностей газопроводу "Ямал-Європа".
Січневі газові ф'ючерси на біржі в Європі 20 грудня перевищили ціну 1,9 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать результати торгів на Лондонській біржі ICE.
Спочатку торгів газ на голландському хабі TTF коштував 1921 долар за тисячу кубометрів (148,87 євро за 1 МВт-год). Така висока ціна стала новим рекордом. До цього 16 грудня ціна на природний газ злетіла вище за 1,7 тис. доларів за 1 тис. кубометрів (145,9 євро за МВт-годину).
Газові ф'ючерси в Європі почали дорожчати після відмови "Газпрому" бронювати можливості газопроводу "Ямал-Європа". У понеділок "Газпром" вибрав на січень лише 21,6% транзитної потужності газопроводу "Ямал-Європа". На торгах пропонувався обсяг 89,1 млн кубометрів на добу, але знадобилося лише 9,28 млн кубометрів.
Що "Газпром" приготував Україні?
Російський монополіст відмовився у січні бронювати додаткові потужності для транзиту газу через територію України. Компанія "Оператор ГТС України" 20 грудня виставила на аукціон 9,8 млн. кубометрів транзитної потужності за добу через газорозподільну станцію "Суджа" і до 5,2 млн. кубометрів на добу через станцію "Збереження". Обидві потужності виявилися незатребуваними.
Пізніше ціна газу в Європі знизилася на 3% після оголошення результатів аукціону із бронювання "Газпромом" транзитних потужностей через Україну та Польщу. Зараз газ упав у ціні на 4,6%, до 1626 за тисячу кубометрів.
Фокус раніше докладно розбирав, чому в Європі почала зростати вартість газу.
Нагадаємо, що через високу ціну на газ в Україні можуть зупинитися хлібзаводи, а сам продукт – сильно подорожчати. Наприклад, "Укрхлібпром" купує газ за 52 тис. гривень за тисячу кубометрів. Підприємство просило владу знизити цю ціну, інакше доведеться припинити виробництво хліба.