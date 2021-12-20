В Европе цена на газ подбирается к абсолютному рекорду. "Газпром" продолжает влиять на рынок

"Газпром" не стал бронировать на январь дополнительные мощности для транзита газа через Украину и выбрал лишь пятую часть мощностей газопровода "Ямал-Европа".

Январские газовые фьючерсы на бирже в Европе 20 декабря превысили цену в 1,9 тысяч долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют результаты торгов на лондонской бирже ICE.

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Вначале торгов газ на голландском хабе TTF стоил 1 921 доллар за тысячу кубометров (148,87 евро за 1 МВт-ч). Столь высокая цена стала новым рекордом. До этого 16 декабря цена на природный газ взлетела выше 1,7 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров (145,9 евро за МВт-час).

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Газовые фьючерсы в Европе начали дорожать после отказа "Газпрома" бронировать допмощности газопровода "Ямал-Европа". В понедельник "Газпром" выбрал на январь лишь 21,6% транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа". На торгах предлагался объем в 89,1 млн кубометров в сутки, но пригодилось только 9,28 млн кубометров.

Что "Газпром" приготовил Украине?

Российский монополист отказался в январе бронировать дополнительные мощности для транзита газа через территорию Украины. Компания "Оператор ГТС Украины" 20 декабря выставила на аукцион 9,8 млн кубометров транзитной мощности за сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию "Сохрановка". Обе мощности оказались невостребованными.

Позднее цена газа в Европе снизилась на 3% после объявления результатов аукциона по бронированию "Газпромом" транзитных мощностей через Украину и Польшу. Сейчас газ упал в цене на 4,6%, до 1 626 за тысячу кубометров.

Фокус ранее подробно разбирал, почему в Европе начала расти стоимость газа.

Напомним, что из-за высокой цены на газ в Украине могут остановиться хлебзаводы, а сам продукт – сильно подорожать. К примеру, "Укрхлебпром" покупает газ по 52 тыс. гривен за тысячу кубометров. Предприятие просило власти снизить эту цену, иначе придется прекратить производство хлеба.