"Это коллапс": Разумков предупредил о возможной остановке хлебзаводов в Украине

Повышение цены на газ приведет к резкому подорожанию себестоимости хлеба в Украине.

Украинский хлеб может сильно подорожать или вовсе исчезнуть из магазинов из-за остановки заводов. Об этом бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предупредил в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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Накануне "Укрхлебпром" отправил президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить доступную цену на газ, иначе производство хлеба придется остановить. Сейчас предприятию приходится покупать голубое топливо по 52 тысячи гривен за тысячу кубометров, что значительно увеличивает себестоимость продукции.

"Посчитайте тогда себе стоимость хлеба, каким он должен быть тогда на полках, и сколько это вам будет стоить. Они остановятся и не будут его производить. Если мы как аграрное государство перестанем производить хлеб, то это уже коллапс", — подчеркнул Дмитрий Разумков.

Он добавил, что на этой неделе НАК "Нафтогаз" приобрел газ на международном рынке по 38 тысяч гривен за тысячу кубометров. Как сообщили чиновники, населению придется платить по 8 гривен за кубометр из своих карманов, а оставшиеся 30 гривен Кабмин оплатит из бюджетных средств.

"А кто наполняет бюджет? Вы же и наполняете. Это же не берется из карманов народных депутатов, президента, премьер-министра. Это платят люди", — отметил Дмитрий Разумков.

Экс-спикер утверждает, что депутаты и госслужащие, выступая на трибуне Верховной Рады, часто не понимают, о чем говорят, либо откровенно обманывают народ. За это в будущем придется понести ответственность.

"Главное, чтобы за это потом не отвечали тем, что у нас будут останавливаться города, не будет отопления, не будет хватать электроэнергии и мы будем доводить нашу страну до очередной красной линии, которую точно не хотелось бы переходить".

Ранее Фокус писал, что на самом деле происходит в украинской энергетике. Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем заявляет о положительном балансе угля в Украине, а вот СБУ предупреждает о возможном отключении тепла из-за нехватки топлива в случае сильных морозов.

Тем временем, по две ТЭС и ТЭЦ переходят на природный газ из-за дефицита угля. По словам премьер-министра, предприятия находятся в частной собственности, а НКРЭКУ готовит для них новые условия потребления.