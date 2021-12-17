В Украине две ТЭС и ТЭЦ из-за нехватки угля переходят на природный газ, – Шмыгаль

Премьер-министр уверяет, что ситуация в энергетическом секторе "абсолютно стабильная", а переведенные объекты находятся в частной собственности.

Сегодня, 17 декабря, на заседании Координационного энергетического штаба премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что четыре ТЭС, в т.ч. и Луганская, перейдут на газ из-за нехватки угля. Об этом сообщает Офис президента Украины на своей странице в Facebook.

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Премьер сообщил, что из-за недостатка угля две ТЭС, включая Луганскую, и еще две ТЭЦ переведут на природный газ (все объекты частные). Несмотря на это он заявляет, что ситуация в энергетическом секторе Украины "абсолютно стабильная и, конечно, напряженная".

"Хочу заверить жителей Луганщины, в частности города Счастья и тех населенных пунктов, которые отапливаются от Луганской ТЭС. В настоящее время НКРЭКУ по решению правительства принимает решение о введении дополнительной услуги, чтобы цена использования газа была адекватной", — заявил украинский премьер, подчеркнув, что сейчас нет возможности завозить угольное топливо.

Вместе с тем, Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", заявляет, что в Украине достаточные запасы угля. По его словам, сегодня Украина обеспечена поставками на декабрь-январь и сейчас ведутся договоренности относительно поставок на февраль и март.

Шмыгаль упомянул, что о нехватке угля отмечалось в сообщении СБУ Кабмину 8 декабря. Запасы угля на Славянской ТЭС в 50 раз ниже необходимого уровня. Запасы на Луганской ТЭС в четыре раза ниже минимальных, на Черниговской ТЭЦ — в пять раз ниже, а на Дарницкой ТЭЦ запасов нет и вовсе.

Ранее Фокус сообщал о том, сколько угля собирается экспортировать Офис президента Украины. Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что до конца декабря ожидаются дополнительные 6 кораблей с углем.