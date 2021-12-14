Каждый месяц – до 10 кораблей. В Офисе президента сказали, сколько угля будет экспортировать Украина

По словам заместителя главы Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, 2 судна с углем уже разгружают и еще около 6 кораблей ожидают до конца декабря.

Запасы угля на всех украинских складах сейчас на низком уровне. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма, выступая на передаче "Свобода слова на ICTV".

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По информации чиновника, 450 тыс. тонн угля находится в запасах тепловых электростанций, а в портах – еще 150 тыс. Низкие запасы угля Шурма объяснил мировым кризисом в отрасли и блокированием Россией поставок угля по железным дорогам.

"Крупным поставщиком для Украины был Казахстан, эта страна могла экспортировать 500 тыс. тонн каждый месяц", — добавил он.

Украина на сегодня имеет достаточный объем угля, чтобы работали системы атомной, гидроэнергетики и даже "зеленой" энергетики.

[ + – ] В Украину уголь привозят суды "Панамакс" Фото: 24 Канал

Каждый месяц государство будет завозить 6 – 10 кораблей для обновления запасов угля на складах. По словам Шурмы, 2 корабля уже разгружают и почти 6 кораблей прибудут до конца месяца.

Таким образом, к концу 2021 года склады пополнятся около 800 тоннами угля, заметил он.

Фокус ранее писал, что к 6 декабря на ТЭС Украины было примерно 412,5 тыс. тонн угля из планируемых 921,5 тыс. тон. Больше всего запасов Кураховской и Змиевской ТЭС (83 и 58,6 тыс.).

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объявлял о поставке угля из Соединенных Штатов и Колумбии на семи кораблях "Панамакс". Первое судно пришло 20 ноября, на его борту было 60,5 тыс. тонн угля. Топливо отправили на Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС.

О прибытии второго судна Фокус писал 5 декабря, тогда доставили в Украину 66 тыс. тонн угля из США.

Президент Украины Владимир Зеленский уверял, что из-за недостатка угля не стоит ожидать в Украине веерных отключений электричества и отопления.