В Украину прибыло первое из семи судов с американским углем

Первая партия объемом 60,5 тысяч тонн прибыла в порт "Южный". К январю 2022 года в нашу страну поступит почти 470 тысяч тонн американского и колумбийского угля.

В Украину прибыло первое из семи суден с углем из США и Колумбии. Объем партии составил 60,5 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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В компании рассказывают, что судно класса "Панамакс" прибыло в порт "Южный". Поставка угля происходит для обеспечений государственных теплоэлектростанций "Центрэнерго".

Всего планируется доставка 5 кораблей с углем из Соединенных штатов, а 2 из Колумбии. Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тысяч тонн. А всего привезут в Украину почти 470 тысяч тонн угля. Завершение поставок будет к январю 2022 года.

Следующая партия будет в украинских портах в конце месяца, затем 4 декабря и 1 января. Также в компании сообщили, что импортируют уголь из Польши и Казахстана.

Будут ли веерные отключения электричества?

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поставку семи кораблей с углем. В Украине может быть дефицит производства, на который готова отреагировать атомная энергетика. До конца месяца в строй введут еще один энергоблок Запорожской АЭС.

Мэр Киева Виталий Кличко говорил о высокой вероятности веерных отключений в столице. А в Одессе жители рассказывали, как веерные отключения света маскируют под ремонтные работы. Поставщики электроэнергии уже публикуют графики почасовых отключений света.

Однако по заявлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине нет и не планируются веерных отключений электричества. Если бы они действительно случались в стране, то затронули бы целые районы или даже области. Все отключения, которые сейчас есть, касаются только плановых работ по ремонту линий электропередач или трансформаторов.

Беларусь возобновляет импорт электричества из Беларуси

Согласно информации Интерфакса, с 21 ноября Беларусь снова поставляет электричество в Украину. Сегодня будет поставлено 415 МВТ/час. Это объемы, которые были до приостановки импорта.

Напомним, 18 ноября Беларусь приостановила поставки электроэнергии в Украину.

Ранее Фокус писал о том, когда украинцам ждать веерных отключений света.