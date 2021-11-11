"Вероятность очень высокая": Кличко предупредил о возможных веерных отключениях света в Киеве

Причинами отключения электроэнергии, по словам столичного градоначальника, могут стать продолжительные морозы, а также нехватка угля и газа.

Вероятность веерных отключений электроэнергии в Киеве очень высокая. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" предупредил мэр столицы Виталий Кличко.

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Городской голова Киева предупредил, что 12 предприятий, которые вырабатывают не только тепло, но и электроэнергию, испытывают проблемы с нехваткой газа и угля.

Виталий Кличко предупредил, что киевлянам могут отключать электроэнергию также при условии, если морозная погода надолго задержится в Украине.

"Если морозы до -15 продержатся несколько недель — вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высокая. Тут вопрос к руководству страны. Потому что добыча газа — вопрос страны (общенациональный — ред.)", — продолжил мэр Киева в эфире телеканала.

Городской голова также напомнил о высоких ценах на газ на европейских рынках и посетовал, почему Украина привязывается к иностранным расценкам на фоне добычи своего топлива. По словам Виталия Кличко, резкий рост цен на газ может спровоцировать подорожание продуктов питания уже зимой.

"В этот момент пустой холодильник может победить телевизор. Сколько не будешь говорить, что у нас все хорошо, люди будут понимать, что не так все хорошо", — добавил Виталий Кличко и заверил, что в Киеве не планируют повышать тарифы на отопление для бытовых потребителей.

Ранее в ДТЭК опровергали информацию про веерные отключения света в Киевской области. В соцсетях опубликовали объявление с предупреждением для жителей села Пидгайное о том, что в их населенном пункте восемь раз в ноябре будут отключать электроэнергию. Компания ДТЭК, обслуживающая жителей Киевской области, заверила, что веерных отключений света не ожидается, а потребителям могут отключать свет из-за ремонтных работ.

Также Фокус рассказывал, что Беларусь отказалась поставлять электроэнергию в Украину. 8 ноября компания "Белэнерго" разослала участникам рынка уведомление о прекращении импорта электроэнергии в нашу страну и предупредила, что возможность заключения новых контрактов в данный момент не рассматривается.