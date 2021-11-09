Веерные отключения электроэнергии в Киевской области: в ДТЭК опровергли появившиеся слухи

Отключать свет бытовым потребителям, рассказали в компании, могут из-за ремонтных работ или обновления оборудования.

В Киевской области не планируют проводить веерные отключения света. Об этом в комментарии Фокусу рассказали в пресс-службе "ДТЭК Киевские региональные электросети".

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В компании заверили, что в Киевской области возможны отключения электроэнергии для проведения работ по модернизации и обновлению оборудования. Однако, о веерных отключениях света речи не идет.

"Нашей компанией не производятся веерные отключения. Возможны отключения для проведения работ по модернизации и обновлению оборудования. О проведении плановых отключений информация размещается заранее (в специальном графике для бытовых потребителей — ред.)", — заявили они.

Веерные отключения света в Киевской области — слухи в соцсетях

Первым про веерные отключения света в населенных пунктах сообщил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк. Еще 5 ноября политик опубликовал "объявление", которое, по его словам, "массово стало появляться" в селах Киевской и Хмельницкой областей.

На снимке сказано, что в селе Пидгайное (Иванковский район) ожидаются веерные отключения электроэнергии с 8 утра до 18:00 в течение восьми дней в ноябре.

"По всей вероятности, такой режим (веерные отключения света — ред.) будет введен по всей стране. Велкам ту 90-ые", — подписал снимок Александр Данилюк.

[ + – ] Александр Данилюк сообщил про веерные отключения света в Киевской области

Аналогичное "объявление" опубликовал системный аналитик Евгений Истребин. Он также добавил в свою публикацию скриншоты из приложения, на которых перечислены графики технических работ с отключением света в селе Дударкив (Бориспольский район).

[ + – ] Объявление про веерные отключения света в Киевской области

Нардеп VIII созыва Виктория Войцицкая в своем Facebook обнародовала график отключения света в Барановской ОТГ Киевской области. Жителей громады проинформировали, что с 8 ноября не будет электроэнергии на части улиц в населенных пунктах с 9:00 до 17:00. Причиной отключения света называют капитальный ремонт подстанций.

[ + – ] Виктория Войцицкая сообщила про отключение света в Киевской области

Отключение света в Киевской области — официальный график работ

В графике плановых отключений электроэнергии компании "ДТЭК Киевские региональные электросети" сказано, что в селе Пидгайное (Иванковский район) на определенных улицах не будет света только 17 и 19 ноября.

Из-за проведения плановых ремонтных работ ожидается отключение электроэнергии с 8:00 до 18:00, а соответствующие объявление было размещено на сайте поставщика еще 22 октября.

[ + – ] График отключения света в селе Пидгайное [ + – ] График отключения света в селе Пидгайное

Ранее Фокус сообщал, что Беларусь отказалась от импорта электроэнергии в Украину. Госкомпания "Белэнерго" разослала участникам рынка сообщение об остановке поставок электроэнергии и предупредила, что заключение новых контрактов не рассматривается.

Также Фокус рассказывал, что в конце октября Украина решила возобновить поставки электроэнергии из Беларуси на фоне дефицита угля.