Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля, — СМИ
Государственное предприятие "Энергоатом", по данным журналистов, выкупило 885 из 900 доступных МВТ.
С 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси на фоне дефицита угля на государственных ТЭС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты аукциона "Укрэнерго".
По данным журналистов, государственное предприятие "Энергоатом" выкупило большинство мощностей для импорта э/э из Беларуси. НАЭК с 1 ноября импортирует 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВТ в ходе аукциона "Укрэнерго" приобрело ООО "Электро Коммьюнити".
О дефиците угля на государственных ТЭС еще в конце лета предупреждал министр энергетики Герман Галущенко. По словам главы Минэнерго, нехватка топлива была вызвана аномальным падением цен на электроэнергию в период с апреля по июль 202 года. Герман Галущенко тогда обвинял в падении цен на э/э трейдеров-посредников.
22 октября Минэнерго предупредило, что на складах Славянской ТЭС осталось суточная норма антрацитового угля. Запасов газового угля меньше, чем на неделю, по данным "Укрэнерго", оставалось у Запорожской ТЭС, Углегорской ТЭС, Змиевской ТЭС и Кухаровской ТЭС. Уже на следующий день, 23 октября, появилась информация о том, что Славянская ТЭС из-за отсутствия угля остановила свою работу.
Напомним, 25 октября пресс-служба "Укрэнерго" проинформировала, что запасов угля на складах украинских ТЭС в четыре раза меньше от ожидаемых накоплений.