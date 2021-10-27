Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля, — СМИ

Государственное предприятие "Энергоатом", по данным журналистов, выкупило 885 из 900 доступных МВТ.

С 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси на фоне дефицита угля на государственных ТЭС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты аукциона "Укрэнерго".

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По данным журналистов, государственное предприятие "Энергоатом" выкупило большинство мощностей для импорта э/э из Беларуси. НАЭК с 1 ноября импортирует 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВТ в ходе аукциона "Укрэнерго" приобрело ООО "Электро Коммьюнити".

О дефиците угля на государственных ТЭС еще в конце лета предупреждал министр энергетики Герман Галущенко. По словам главы Минэнерго, нехватка топлива была вызвана аномальным падением цен на электроэнергию в период с апреля по июль 202 года. Герман Галущенко тогда обвинял в падении цен на э/э трейдеров-посредников.

22 октября Минэнерго предупредило, что на складах Славянской ТЭС осталось суточная норма антрацитового угля. Запасов газового угля меньше, чем на неделю, по данным "Укрэнерго", оставалось у Запорожской ТЭС, Углегорской ТЭС, Змиевской ТЭС и Кухаровской ТЭС. Уже на следующий день, 23 октября, появилась информация о том, что Славянская ТЭС из-за отсутствия угля остановила свою работу.

Напомним, 25 октября пресс-служба "Укрэнерго" проинформировала, что запасов угля на складах украинских ТЭС в четыре раза меньше от ожидаемых накоплений.