Славянская ТЭС остановила работу из-за отсутствия угля, - "Укрэнерго"

22 октября Минэнерго сообщало, что на складах станции антрацитового угля оставалось лишь на сутки.

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС), которая находится в городе Николаевка Донецкой области, прекратила работать и генерировать электричество. Причиной остановки предприятия стало отсутствие топлива. Об этом свидетельствует информация на сайте государственной компании "Укрэнерго".

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Так, по состоянию на вечер субботы, 23 октября, оба блока Славянской ТЭС не работают.

22 октября Министерство энергетики Украины сообщило, что на складах Славянской ТЭС оставалось такое количество антрацитового угля, которое ожидалось израсходовать за сутки. Газового же угля на складах станции было на шесть дней.

Запасов газового угля менее, чем на неделю, оставалось у Запорожской ТЭС, Углегорской ТЭС, Змиевской ТЭС и Кухаровской ТЭС. Антрацитового угля на семь дней было у Трипольской ТЭС. На складах Криворожской ТЭС запасов тощего угля оставалось лишь на шесть дней.

Напомним, в середине октября сообщалось, что производители электроэнергии в Европе начали возвращаться к углю из-за резкого роста стоимости газа.

В июне Фокус передавал, что цены на энергетический уголь по миру возросли до 10-летнего максимума. Подобная ситуация невыгодна для Украины, поскольку стране приходится покупать много угля для ТЭС из-за рубежа.