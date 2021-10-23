Слов'янська ТЕС зупинила роботу через відсутність вугілля, — "Укренерго"

22 жовтня Міненерго повідомляло, що на складах станції антрацитового вугілля залишалося лише на добу.

Слов'янська теплоелектростанція (ТЕС), яка знаходиться в місті Миколаївка Донецької області, припинила працювати й генерувати електроенергію. Причиною зупинки підприємства стала відсутність палива. Про це свідчить інформація на сайті державної компанії "Укренерго".

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Так, за станом на вечір суботи, 23 жовтня, обидва блоки Слов'янської ТЕС не працюють.

22 жовтня Міністерство енергетики України повідомило, що на складах Слов'янської ТЕС залишалася таку кількість антрацитового вугілля, яку очікувалося витратити за добу. Газового ж вугілля на складах станції залишалося на шість днів.

Запасів газового вугілля менш ніж на тиждень, залишалося у Запорізької ТЕС, Вуглегірської ТЕС, Зміївської ТЕС і Кухарівської ТЕС. Антрацитового вугілля на сім днів було у Трипільської ТЕС. На складах Криворізької ТЕС запасів пісного вугілля лишалося лише на шість днів.

Нагадаємо, в середині жовтня повідомлялося, що виробники електроенергії в Європі почали повертатися до вугілля через різке зростання вартості газу.

У червні Фокус передавав, що ціни на енергетичне вугілля по світу зросли до 10-річного максимуму. Подібна ситуація невигідна для України, оскільки країні доводиться купувати багато вугілля для ТЕС з-за кордону.