Виробники електроенергії в Європі повертаються до вугілля через високі ціни на газ

Незважаючи на подорожчання вугілля і квот на викиди вуглекислого газу, викопне паливо знову стало вигідним для виробництва електроенергії. При цьому Британія робить ставку на нафту.

Через зростання цін на природний газ компанії як альтернатива переходять на вугілля, незважаючи на шкоду для атмосфери. Про це повідомляє Euronews.

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Минулого тижня ціна за тисячу кубометрів перевищила історичний максимум і склала $1 969. Такий стан на ринку спостерігається з весни, а раніше кубометр газу рідко оцінювався дорожче $250.

[ + – ] Ф'ючерси на вугілля

ЄС постійно вимагає від організацій, чиє виробництво пов'язане з високим рівнем забруднення атмосфери, мінімізувати шкоду і відмовитися від вугілля. Для багатьох європейських країн "зелена" енергетика стала пріоритетною метою, діють програми послідовної заміни енергії викопного палива. Так, наприклад, Великобританія до 2035 року планує повністю перейти на відновлювані джерела.

Чинна система European Union Emissions Trading System (EUETS) стала основним інструментом контролю за цією частиною. Вона передбачає, що підприємства повинні платити за кожну тонну викидів вуглецю.

Протягом приблизно 20 років газові електростанції були дешевшими порівняно з паливними, і все через додаткові витрати, пов'язані з CO2. Але із середини літа ситуація змінилася.

Експерти з Bank of America зазначають, що раніше вугільне виробництво в Європі обмежувала висока плата за забруднення атмосфери, але небувалі ціни на газ змушують переходити на вугільне паливо.

Через все ту ж причину Великобританія переходить на нафту, на вугілля тут припадає на лише 2% від загального обсягу енергопостачання.

[ + – ] Ф'ючерси на природний газ

У Німеччині після підрахунку витрат, пов'язаних із вугільними і газовими електростанціями, почали все більше використовувати буре вугілля, більш дешеве джерело, але яке в минулі роки не настільки активно застосовувалося через високу плату за атмосферні викиди.

Інститут систем сонячної енергії Фраунгофера підрахував, що в Німеччині ТЕС, які працюють на бурому і кам'яному вугіллі, значно збільшили виробництво електроенергії. У третьому кварталі цього року німецькі ТЕС виробили 35 ТВт-год електроенергії, а за аналогічний період минулого року — 29 ТВт-год.

Консалтингова компанія Volue прогнозує, що в найближчі кілька місяців вугілля буде зручнішим у паливному балансі європейських країн порівняно з газом.

Раніше Фокус повідомляв, що через повінь ціни на вугілля для ТЕС у Китаї б'ють рекорди. Ціна на вугілля на товарній біржі Чженчжоу у вівторок виросла на 10%, а днем раніше — на 12%. При цьому місцева влада стверджує, що катаклізм забрав життя менше 15 осіб.