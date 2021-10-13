Производители электроэнергии в Европе возвращаются к углю из-за высоких цен на газ

Несмотря на подорожание угля и квот на выбросы углекислого газа, ископаемое топливо вновь стало выгодным для производства электроэнергии. При этом Британия делает ставку на нефть.

Из-за растущих цен на природный газ компании в качестве альтернативы переходят на уголь, несмотря на вред для атмосферы. Об этом сообщает Euronews.

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На минувшей неделе цена за тысячу кубометров превысила исторический максимум и составила $1 969. Такое положение на рынке наблюдается с весны, а прежде кубометр газа редко оценивался дороже $250.ЕС постоянно требует от организаций, чье производство связано с высоким уровнем загрязнения атмосферы, минимизировать вред и отказаться от угля. Для многих европейских стран "зеленая" энергетика стала приоритетной целью, действуют программы последовательной замены энергии ископаемого топлива. Так, к примеру, Великобритания к 2035 году планирует полностью перейти на возобновляемые источники.

[ + – ] Фьючерсы на уголь

Действующая система European Union Emissions Trading System (EU ETS) стала основным инструмент контроля по этой части. Она предусматривает, что предприятия должны платить за каждую тонну выбросов углерода.

На протяжении примерно 20 лет газовые электростанции были более дешевыми по сравнению с топливными, и все из-за дополнительных расходов, сопряженных CO2. Но с середины лета положение изменилось.

Эксперты из Bank of America отмечают, что прежде угольное производство в Европе ограничивала высокая плата за загрязнение атмосферы, но небывалые цены на газ вынуждают переходить на угольное топливо.

По все той же причине Великобритания переходит на нефть, на уголь здесь приходится лишь 2% от общего объема энергоснабжения.

В Германии после подсчета затрат, связанных с угольными и газовыми электростанциями, стали все больше использовать бурый уголь, более дешевый источник, но который в прошлые годы не столь активно применялся из-за высокой платы за атмосферные выбросы.

[ + – ] Фьючерсы на природный газ

Институт систем солнечной энергии Фраунгофера подсчитал, что в Германии ТЭС, работающие на буром и каменном угле, значительно увеличили производство электроэнергии. В третьем квартале этого года немецкие ТЭС выработали 35 ТВт-ч электроэнергии, а за аналогичный период прошлого года — 29 ТВт-ч.

Консалтинговая компания Volue прогнозирует, что в ближайшие несколько месяцев уголь будет более удобным в топливном балансе европейских стран по сравнению с газом.

Ранее Фокус сообщал, что из-за наводнения цены на уголь для ТЭС в Китае бьют рекорды. Цена на уголь на товарной бирже Чжэнчжоу во вторник выросла на 10%, а днем ранее — на 12%. При этом местные власти утверждают, что катаклизм унес жизни по меньше 15 человек.