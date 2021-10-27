Державне підприємство "Енергоатом" викупило 885 із 900 доступних МВт. Інші 15 МВт, що залишилися, дісталися компанії "Елеткро Ком'юніті".

З 1 листопада Україна відновить імпорт електроенергії з Білорусі через дефіцит вугілля на державних ТЕС. Про це свідчать дані аукціону "Укренерго".

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За даними журналістів, державне підприємство "Енергоатом" викупило більшість потужностей для імпорту е/е з Білорусі. НАЕК з 1 листопада імпортує 885 із 900 доступних МВт. Ще 15 МВТ під час аукціону "Укренерго" придбало ТОВ "Електро Ком'юніті".

До чого тут вугілля?

Про дефіцит вугілля на державних ТЕС ще наприкінці літа попереджав міністр енергетики Герман Галущенко. За словами голови Міненерго, брак палива був спричинений аномальним падінням цін на електроенергію в період з квітня по липень 2021 року. Герман Галущенко тоді звинувачував у падінні цін на е/е трейдерів-посередників.

22 жовтня Міненерго попередило, що на складах Слов'янської ТЕС залишилась добова норма антрацитового вугілля. Запасів газового вугілля менше, ніж на тиждень, за даними "Укренерго", залишалося біля Запорізької ТЕС, Вуглегірської ТЕС, Зміївської ТЕС та Кухарівської ТЕС. Вже наступного дня, 23 жовтня, з'явилася інформація про те, що Слов'янська ТЕС через відсутність вугілля зупинила свою роботу.

Нагадаємо, 25 жовтня пресслужба "Укренерго" поінформувала, що запасів вугілля на складах українських ТЕС у чотири рази менше від очікуваних накопичень.