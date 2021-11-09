Віялові відключення електроенергії в Київській області: у ДТЕК спростували чутки, що з'явилися

Вимикати світло побутовим споживачам, розповіли в компанії, можуть через ремонтні роботи чи оновлення обладнання.

На Київщині не планують проводити віялові відключення світла. Про це в коментарі Фокусу розповіли в пресслужбі "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

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У компанії запевнили, що в Київській області можливі відключення електроенергії для проведення робіт із модернізації й оновлення обладнання. Однак про віялові відключення світла не йдеться.

"Нашою компанією не робитимуться віялові відключення. Можливі відключення для проведення робіт із модернізації й оновлення обладнання. Про проведення планових відключень інформація розміщується заздалегідь (у спеціальному графіку для побутових споживачів — ред.)", — заявили вони.

Віялові відключення світла на Київщині — чутки в соцмережах

Першим про віялові відключення світла в населених пунктах повідомив екссекретар РНБО Олександр Данилюк. Ще 5 листопада політик опублікував "оголошення", яке, за його словами, "масово почало з'являтися" в селах Київської та Хмельницької областей.

На знімку сказано, що в селі Підгайне (Іванківський район) очікуються віялові відключення електроенергії з 8 ранку до 18:00 протягом восьми днів у листопаді.

"Імовірно, такий режим (віялові відключення світла — ред.) буде введений по всій країні. Велкам ту 90-ті", — підписав знімок Олександр Данилюк.

[ + – ] Олександр Данилюк повідомив про віялові відключення світла в Київській області

Аналогічне "оголошення" опублікував системний аналітик Євген Істребін. Він також додав у свою публікацію скріншоти з додатку, на яких перераховано графіки технічних робіт із відключенням світла в селі Дударків (Бориспільський район).

[ + – ] Оголошення про віялові відключення світла в Київській області.

Нардепка VIII скликання Вікторія Войцицька у своєму Facebook оприлюднила графік відключення світла в Баранівській ОТГ Київської області. Жителів громади поінформували, що з 8 листопада не буде електроенергії на частині вулиць у населених пунктах із 9:00 до 17:00. Причиною вимкнення світла називають капітальний ремонт підстанцій.

[ + – ] Вікторія Войцицька повідомила про відключення світла у Київській області

Відключення світла в Київській області — офіційний графік робіт

У графіку планових відключень електроенергії компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі" сказано, що в селі Підгайне (Іванківський район) на певних вулицях не буде світла лише 17 та 19 листопада.

Через проведення планових ремонтних робіт очікується відключення електроенергії з 8:00 до 18:00, а відповідне оголошення розміщено на сайті постачальника ще 22 жовтня.

[ + – ] Графік відключення світла в Підгайному [ + – ] Графік відключення світла в Підгайному

Раніше Фокус повідомляв, що Білорусь відмовилася від імпорту електроенергії в Україну. Держкомпанія "Беленерго" розіслала учасникам ринку повідомлення про зупинення постачання електроенергії та попередила, що укладання нових контрактів не розглядається.

Також Фокус розповідав, що наприкінці жовтня Україна вирішила поновити постачання електроенергії з Білорусі на тлі дефіциту вугілля.