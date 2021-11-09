Віялові відключення електроенергії в Київській області: у ДТЕК спростували чутки, що з'явилися
Вимикати світло побутовим споживачам, розповіли в компанії, можуть через ремонтні роботи чи оновлення обладнання.
На Київщині не планують проводити віялові відключення світла. Про це в коментарі Фокусу розповіли в пресслужбі "ДТЕК Київські регіональні електромережі".
У компанії запевнили, що в Київській області можливі відключення електроенергії для проведення робіт із модернізації й оновлення обладнання. Однак про віялові відключення світла не йдеться.
"Нашою компанією не робитимуться віялові відключення. Можливі відключення для проведення робіт із модернізації й оновлення обладнання. Про проведення планових відключень інформація розміщується заздалегідь (у спеціальному графіку для побутових споживачів — ред.)", — заявили вони.
Віялові відключення світла на Київщині — чутки в соцмережах
Першим про віялові відключення світла в населених пунктах повідомив екссекретар РНБО Олександр Данилюк. Ще 5 листопада політик опублікував "оголошення", яке, за його словами, "масово почало з'являтися" в селах Київської та Хмельницької областей.
На знімку сказано, що в селі Підгайне (Іванківський район) очікуються віялові відключення електроенергії з 8 ранку до 18:00 протягом восьми днів у листопаді.
"Імовірно, такий режим (віялові відключення світла — ред.) буде введений по всій країні. Велкам ту 90-ті", — підписав знімок Олександр Данилюк.
Аналогічне "оголошення" опублікував системний аналітик Євген Істребін. Він також додав у свою публікацію скріншоти з додатку, на яких перераховано графіки технічних робіт із відключенням світла в селі Дударків (Бориспільський район).
Нардепка VIII скликання Вікторія Войцицька у своєму Facebook оприлюднила графік відключення світла в Баранівській ОТГ Київської області. Жителів громади поінформували, що з 8 листопада не буде електроенергії на частині вулиць у населених пунктах із 9:00 до 17:00. Причиною вимкнення світла називають капітальний ремонт підстанцій.
Відключення світла в Київській області — офіційний графік робіт
У графіку планових відключень електроенергії компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі" сказано, що в селі Підгайне (Іванківський район) на певних вулицях не буде світла лише 17 та 19 листопада.
Через проведення планових ремонтних робіт очікується відключення електроенергії з 8:00 до 18:00, а відповідне оголошення розміщено на сайті постачальника ще 22 жовтня.
Раніше Фокус повідомляв, що Білорусь відмовилася від імпорту електроенергії в Україну. Держкомпанія "Беленерго" розіслала учасникам ринку повідомлення про зупинення постачання електроенергії та попередила, що укладання нових контрактів не розглядається.
Також Фокус розповідав, що наприкінці жовтня Україна вирішила поновити постачання електроенергії з Білорусі на тлі дефіциту вугілля.