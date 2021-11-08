Білорусь відмовилася постачати електроенергію в Україну (документ)

У листі, надісланому "Біленерго", стверджується — укладання нових рамкових контрактів щодо постачання електроенергії не планується.

Учасників енергетичного ринку поінформували про рішення держкомпанії "Біленерго" про зупинення постачання електроенергії в Україну. Про це пише видання "Економічна правда".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Документ, який було надіслано державною білоруською компанією "Біленерго", датовано 8 листопада. У листі сказано, що з поточного місяця, незважаючи на підписані угоди, постачання електроенергії до об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України не здійснюватиметься.

Джерела "Економічної правди" повідомляють, що такий лист був направлений кільком учасникам енергоринку, зокрема державному "Енергоатому". Проте, як зазначають журналісти, наразі немає точної інформації, чи отримали документ усі учасники енергетичного ринку, тому не виключено, що імпортувати електроенергію з Білорусі зможе лише одна чи кілька компаній.

За даними "Укренерго", 8 листопада Україна імпортує з Білорусі 400 МВт-год.

Подібний лист від держкомпанії "Біленерго" у Facebook опублікувала членкиня колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна.

"ДВО "Біленерго" повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів не здійснюватиметься. Укладання нових рамкових контрактів не планується. Дякуємо за співпрацю та зацікавленість у придбанні білоруської електричної енергії", — сказано в листі, під яким стоїть підпис гендиректора держкомпанії.

[ + – ] "Біленерго" припиняє постачання електроенергії в Україну

Лист від білоруської компанії "Біленерго" також прокоментував виключений зі "Слуги народу" нардеп Євген Шевченко. За його словами, у 2021 році дефіцит електрики в Україні досяг найвищого показника в історії, а велика кількість контрагентів, з якими укладено рамкові документи щодо постачання е/е, призвели до підвищення цін за доступ до мереж при проведенні аукціону на перетин "Білорусь — Україна ".

"Гроші, отримані за доступ до перерізу, мають цільове призначення і можуть використовуватися тільки для ремонту цих мереж. А лінії, що зв'язують ОЕС України та Білорусі, не планують ремонтувати через майбутню інтеграцію з європейською енергосистемою. Білорусі економічно не вигідно експортувати в Україну електроенергію за завищеною ціною за перетин", — додав Євген Шевченко.

Народний депутат також повідомив, що Білорусь постачатиме електроенергію в Україну в листопаді та грудні, а головне питання полягає в обсягах постачання.

[ + – ] "Біленерго" зупиняє імпорт електроенергії в Україну

Раніше Фокус повідомляв, що Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі через дефіцит вугілля. Держпідприємство "Енергоатом" у ході торгів викупило 885 із 900 доступних МВТ, а ще 15 МВТ імпортує компанія "Електро Ком'юніті".

1 листопада Окружний адмінсуд Києва розблокував імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Рішення суду скасувало забезпечення позову компанії бізнесмена Ріната Ахметова "ДПЕК Західенерго", після чого імпорт електроенергії мав відновитись у листопаді.