В'єтнам схопив та видав Білорусі бійця полку Калиновського, який воював за Україну (відео)

За словами соратників Василя Веремейчика, йому заборонили в'їзд на територію України та Європейського Союзу після конфлікту з бійцями полку Кастуся Калиновського, тому він поїхав до В'єтнаму. У Білорусі йому загрожує до 20 років ув'язнення або ж навіть смертна кара.

В'єтнам затримав, а після цього видав Білорусі колишнього бійця полку імені Кастуся Калиновського Василя Веремейчика. Про це повідомило білоруське видання "Наша Ніва".

Зазначається, що Веремейчика затримали у В'єтнамі ще 13 листопада, а вже на наступний день за запитом комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі бійця екстрадували до Мінська.

Як саме влада Білорусі вийшла на Веремейчика журналістам наразі невідомо, проте швидкість реалізації цієї операції вказує на її спланованість.

Водночас телеграм-канал "МотолькоПомоги", посилаючись на власні джерела, повідомив, що Веремейчика доставили в Білорусь о 23:48 14 листопада під конвоєм із 3-х осіб.

Траєкторія польоту літака з Веремейчиком на борту Фото: Телеграм

"Нам також відомо, що відео з Веремейчиком, яке опублікували пропагандисти, очікувано, є постановочним — його знято в іншому літаку і в інший час", — йдеться у повідомленні.

За словами товаришів Веремейчика з опозиційного блоку Прокоп'єва-Єгорова, українське посольство у В'єтнамі знало про його затримання.

"Про затримання Василя в'єтнамською поліцією стало відомо 14 листопада. Ми оперативно звернулися по допомогу до міністерств закордонних справ США, Польщі та України. Головною метою було з'ясування обставин справи та недопущення можливої екстрадиції до Білорусі. Дивним є те, що практично ніхто з місцевих адвокатів не погоджувався взятися за цю справу. Ті, хто погодилися, не змогли отримати жодної інформації від поліції, яка відмовлялася давати будь-які коментарі. Лише 19 листопада людині на місці вдалося отримати від поліції неофіційну відповідь, що Василя забрали і депортували вже наступного дня після затримання", — розповіли його соратники.

За їх словами, Веремейчик опинився у В'єтнамі через конфлікт з бійцями полку Кастуся Калиновського. Нібито штаб цього полку звернувся до Служби безпеки України, після чого Василю був заборонений в'їзд на територію України. Після цього в'їзд на територію ЄС заборонила Литва, тому Веремейчик вирішив поїхати до В'єтнама, де у нього були знайомі.

Хто такий Василь Веремейчик

Василь Веремейчик (позивний "Пацук") був одним із білоруських добровольців, які воювали на боці України. Василь був заступником командира батальйону "Волат" полку Калиновського, який признаний терористичною організацією у Білорусі.

У 2020 році Василь Веремейчик підтримав протести в Білорусі, а згодом виїхав до України.

У квітні 2022 року він був поранений у Миколаївській області під час важкого бою.

У 2024 році обраний до Координаційної ради від Блоку Прокоп'єва-Єгорова і став співзасновником Асоціації білоруських добровольців.

Веремейчик нагороджений медаллю "Україна понад усе" і брав участь у боях у Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

Наразі Василю Веремейчуку загрожує до 20 років позбавлення волі за службу в полку Калиновського або навіть смертна кара.

Нагадаємо, 20 липня у Білорусі до смертної кари засудили співробітника німецького Червоного хреста.

У Березні полк Касутся Калиновського оголосив мобілізацію білорусів.