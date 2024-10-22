Організоване суспільство: археологи виявили унікальне поселення у В'єтнамі (фото)

Археологи виявили стародавнє поселення, складність планування якого свідчить про організоване суспільство, яке існувало ще в ранній бронзовій добі. Це відкриття дає нові свідчення того, як розвивався регіон до появи культури Донгшон.

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Нещодавно археологи розкопали стародавнє поселення на півночі В'єтнаму, якому, як вважають, близько 3000 років. Відкриття, зроблене на археологічній ділянці Вуон Чуой в регіоні Ханоя, дає важливе уявлення про спільноти ранньої бронзової доби в цьому районі, особливо ті, що передували культурі Донгшон, пише Arkeonews.

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Дослідники з Інституту археології В'єтнаму очолили розкопки у Вуон Чуой та виявили ряд артефактів і структурних залишків, які свідчать про існування високоорганізованого суспільства. За словами доктора Нгуєн Нгок Куя, який очолює дослідження, ці знахідки є ключовими для розуміння суспільного устрою і моделей заселення стародавнього північного В'єтнаму.

На площі 6000 квадратних метрів розкопки виявили численні ями і споруди Фото: Vietnam Institute of Archaeology

Культура Донгшон, яка домінувала в долині Червоної річки на півночі В'єтнаму між 1000 роком до н. е. і першим століттям н. е., добре відома своїм розвиненим бронзовим ремеслом і складною соціальною організацією. Ці нещодавні розкопки зосереджені на періоді до Донгшона, що потенційно відкриває нові перспективи розвитку регіону до посилення впливу Донгшона.

На площі 6000 квадратних метрів розкопки виявили численні ями і споруди, зокрема захисний рів, що оточував поселення. Доктор Куй пояснив, що поселення стратегічно розташоване на височині з природним рельєфом для посилення своєї оборони.

Археологи також виявили поховання, а в північно-західному куті городища — некрополь, що належить до різних культурних періодів, які накладаються один на одного. Ці знахідки мають вирішальне значення для розуміння еволюції поховальних практик і суспільних ієрархій у регіоні.

Доктор Куй наголосив на масштабі споруд, зазначивши, що вони вказують на високоорганізоване суспільство зі спеціалізованими трудовими ролями, що свідчить про передовий для тієї епохи рівень управління громадою.

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Попри важливість цих відкриттів, зусилля зі збереження Вуон Чуой зіткнулися із затримками. З 2019 року дослідники та місцева влада працюють над тим, щоб забезпечити офіційне визнання та захист цього місця. Наразі лише східна частина визнана об'єктом культурної спадщини. Однак представники Ханойського музею зазначили, що місцеві департаменти культури співпрацюють для прискорення процесу, щоб гарантувати повне збереження цього археологічного об'єкта.

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